Una base spaziale sulla Luna? L'idea di Elon Musk

Elon Musk ha recentemente pubblicato sul proprio profilo Instagram un'immagine che ritrae una possibile base lunare - il cui nome è "Moon Base Alpha", citazione del titolo di un videogioco del 2010. A spiccare è un razzo, molto simile ai razzi presentati lo scorso anno per annunciare il progetto della colonizzazione marziana.

Il sogno di conquistare altri spazi è antico quanto l'Uomo stesso, ma solo negli ultimi 50 anni la conquista spaziale è diventata più facilmente immaginabile e realizzabile - pur con tutti i limiti del caso. Se già Jules Verne immaginava una missione sulla Luna nel XIX secolo, oggigiorno si ipotizza la colonizzazione dei corpi celesti del nostro Sistema Solarecon una fattibilità molto maggiore.

Se la conquista di Marte o di Venere potrebbe rappresentare un punto di svolta per la nostra specie e proiettarci verso un futuro in cui non siamo più dipendenti dalla Terra, così non è per il nostro satellite. Perché, dunque, creare una base sulla Luna?

Sono molte le ragioni: in primo luogo la sperimentazione di nuove tecnologie, con la conseguente creazione di un banco di prova per l'espansione oltre l'orbita terrestre; in secondo luogo, per sfruttare le ricchezze minerarie che la Luna potrebbe custodire.

Il secondo punto potrebbe sembrare assurdo, ma potrebbe essere la chiave per la colonizzazione del Sistema Solare: la gravità lunare è circa un sesto di quella terrestre, dunque il carburante necessario per decollare dal nostro satellite è molto inferiore a quella necessaria sul nostro pianeta.

Da non dimenticare poi sono le importanti ricadute che le tecnologie e le scoperte scientifiche effettuate lungo il cammino possono portare alla vita sulla Terra, in tutte le sue forme: la ricerca spaziale è da sempre un traino molto forte per la scienza e ha portato numerose novità in pressoché tutte le discipline scientifiche, con ampie ricadute pratiche.

Stephen Hawking afferma - e non è il solo - che, se vogliamo sopravvivere come specie, dovremo espanderci nello Spazio. La speranza è che lo faremo lasciandoci alle spalle una casa in ordine e in armonia, magari proprio grazie alle scoperte fatte per lasciarla.