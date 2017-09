Vladimir Putin: 'Chi vince la corsa per la IA conquisterà il mondo'

Il Presidente russo Vladimir Putin si è aggiunto nel dialogo riguardo l'intelligenza artificiale e in un monologo rivolto agli studenti del suo paese ha dichiarato: "L'intelligenza artificiale è il futuro, non solo per la Russia ma per tutta l'umanità. Arriva con opportunità colossali, ma anche minacce difficili da prevedere. Chi diventa leader in questa sfera conquisterà il mondo".

Lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale è diventato sempre più una preoccupazione negli ultimi anni, e anche i leader del mondo tecnologico si sono resi conto che bisogna prendere diverse iniziative per evitare che gli algoritmi intelligenti prendano il sopravvento sull'umanità. Cina e Stati Uniti, oggi, sembrano i paesi più avanti in questo particolare ambito, con la Cina che ha già annunciato di voler divenire leader nella ricerca sulla IA entro il 2030.

Molti analisti ed esperti del settore americani hanno individuato il serio pericolo di perdere la leadership a favore dello stato asiatico anche per via dell'amministrazione Trump, che intende effettuare un taglio sulla ricerca scientifica e tecnologica. Sebbene l'IA sia intesa oggi come un mezzo per migliorare le capacità dei vari paesi in alcuni ambiti, come la ricerca medica o l'industria pesante, gli algoritmi di intelligenza artificiale saranno determinanti anche sul piano bellico.

Le nuove tecnologie verranno usate nello sviluppo delle armi, e il controllo autonomo può garantire a vere e proprie flotte di droni dal basso costo produttivo di gestire i propri movimenti attraverso una rete neurale dove tutti i quadricotteri sono interconnessi. Tali droni possono essere utilizzati in difesa, per la semplice sorveglianza, ma anche per attaccare nemici. Cina e Stati Uniti stanno già sviluppando queste tecnologie e, secondo Putin, le vedremo nei campi di battaglia presto.

Secondo il Presidente russo le guerre future verranno combattute fra droni: "Quando i droni di una delle parti vengono distrutti dal nemico, il paese rimasto senza droni non potrà che arrendersi", ha pronunciato nel monologo. Di recente Elon Musk e altri 116 leader del mondo tecnologico hanno inviato una petizione alle Nazioni Unite per sensibilizzare il dialogo sulle normative da seguire per lo sviluppo e l'uso delle armi con tecnologie di intelligenza artificiale integrate.

Questa particolare caratteristica, secondo i 117 leader, darà vita alla "terza rivoluzione nella scienza bellica", dopo la creazione della polvere da sparo e delle armi nucleari. Una guerra fra intelligenze artificiali non significa che chi vince conquista tutto, sottolinea però Putin: "Se diventeremo leader in questo segmento condivideremo il nostro know-how con il mondo intero, allo stesso modo in cui oggi condividiamo le nostre tecnologie legate al nucleare".

Alle parole di Putin ha subito risposto Elon Musk, uno dei più grandi visionari attuali in termini di intelligenza artificiale e anche fra i più scettici. Su Twitter ha scritto: "Cina, Russia, presto tutti i paesi con grandi competenze informatiche. La competizione per la superiorità nelle tecnologie di intelligenza artificiale a livello nazionale sarà probabilmente la causa della Terza Guerra Mondiale".