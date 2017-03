Vuoi diventare trilionario? Devi lavorare nell'IA, parola di Mark Cuban

Se vuoi diventare il primo trilionario al mondo, cioè ad avere un patrimonio netto con 12 zero, l'industria da seguire e fare propria è quella dell'intelligenza artificiale. È quanto meno questo il pensiero di Mark Cuban, imprenditore miliardario e proprietario dei Dallas Mavericks e del canale HDTV, pensiero esposto al festival SXSW di Austin, in Texas. L'ambito della IA porterà una ricchezza incalcolabile a chiunque sia abbastanza intelligente da sfruttarne il pieno potenziale.

"Vi avverto, i primi trilionari al mondo saranno persone che capiranno come padroneggiare l'intelligenza artificiale e tutti i derivati, applicandola in modo che noi non abbiamo ancora intuito", ha detto. Al momento in cui scriviamo il più vicino ad avere una ricchezza a 12 zero è Bill Gates, anche se ancora per il titolo gli mancano 915 miliardi di di dollari. Secondo alcune ricerche Gates potrebbe raggiungere il traguardo nel 2040 sulla base del suo patrimonio odierno.

Il commento di Cuban fa fede a quello che il miliardario ha sempre esposto pubblicamente, ovvero che la chiave del successo sta nel sapersi adattare. Pensiero critico e problem solving saranno caratteristiche che aumenteranno considerevolmente di valore nelle prossime decadi: "Non voglio fare il contabile adesso. Preferirei essere un filosofo", ha dichiarato. Sarà importante studiare le materie informatiche: "Se non acceleri sul deep learning, le reti neurali, e materie simili, hai perso".

Per quanto la suddivisione della ricchezza nel mondo sia un annoso problema, i trilionari sono invevitabili. Sam Altman, presidente di Y Combinator ha in passato detto che "dobbiamo prepararci ad un mondo con trilionari". Fra 25-30 anni ci sarà una grande accelerazione nella ricchezza, e questa accelerazione sarà spinta da tecnologie che oggi non esistono.

Uno spunto per il successo nei prossimi anni, secondo Cuban, potrebbe essere capire come gestire la perdita di lavoro conseguente alla ricerca sull'intelligenza artificiale. Il miliardario non è d'accordo con l'istituzione di quello che da noi chiamiamo reddito di cittadinanza, ma preferirebbe puntare sulla creazione di governi più efficaci nella creazione di servizi, come ad esempio quelli di supporto sociale.