Xiaomi Mi Drone 4K in offerta su TomTop ad un prezzo di soli 423.19

I droni sono senza dubbio i dispositivi tecnologici del momento seppure in Italia la normativa non permetta il loro utilizzo a 360 gradi e senza alcuna limitazione. Di certo sono divenuti non solo strumenti di divertimento o solo passatempo per riprendere i paesaggi in giro per il mondo ma anche e soprattutto strumenti professionali per registi o anche videomaker che hanno dunque la possibilità di sfruttare risoluzioni sempre più elevate nelle riprese e voli sempre più sofisticati e precisi. Ecco che il nuovo Xioami Mi Drone permette tutto questo ma ad un prezzo decisamente inferiore soprattutto grazie all'offerta che TomTop, noto sito online di vendita di accessori digitali, ha riservato per un periodo limitato. Il nuovo Xiaomi Mi Drone viene venduto ad un prezzo di soli 423.19€ direttamente qui.

Il nuovo Xioami Mi Drone 4K è senza dubbio uno dei migliori quadricotteri del momento almeno parlando di rapporto qualità/prezzo. In questo caso il dispositivo possiede, a differenza della versione base, una fotocamera che permette registrazioni fino alle risoluzioni 4K (3840x2160p) a 30 fps. Il dispositivo possiede anche il supporto per il telefono anche a distanza di 3 km assicurando comunque ottime prestazioni. A livello tecnico il drone possiede una gimbal a 3 assi fornita direttamente in confezione che si aggancia al corpo principale del drone con un sistema a clip che non ha bisogno di particolari installazioni o cavi da raccordare. ll sensore a bordo del comparto cam è un Sony da 12 megapixel che permette di ottenere video a 3940 x 2160 pixel.

La batteria integrata da 5100 mAh garantisce un’autonomia di volo di circa 27 minuti con velocità massima di 18 m/s. Da non dimenticare poi tra le funzioni il decollo e atterraggio automatici, volo stazionario, volo circolare per effettuare riprese a 360 gradi, percorso pianificato o volo verso un punto prefissato sulla mappa. Interessante anche la possibilità di richiamare il drone in qualsiasi momento tramite il tasto One Key Automatic Return.

Lo Xioami Mi Drone 4K è venduto per un periodo limitato ad un prezzo di soli 423.19€ direttamente a questa pagina su TomTop. Un prezzo senza dubbio tra i più bassi del web e che permette oltretutto veloci grazie alla spedizione con priorità dalla Cina.