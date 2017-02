24 cores e 48 threads per la CPU Intel Xeon E7-8894 v4

Con la nuova CPU Xeon E7-8894 v4 Intel mette a disposizione un processore dotato al proprio interno di ben 24 core, con frequenza di clock di 2,4 GHz e un dato di boost clock che raggiunge un picco massimo di 3,4 GHz. Tutto questo abbinato ovviamente a tecnologia HyperThreading, grazie alla quale ogni processore può gestire sino a un massimo di 48 threads in parallelo.

Questo nuovo processore è ovviamente stato sviluppato per l'utilizzo in sistemi server: da questo il valore di TDP di 165 Watt, un dato molto alto considerando quello delle CPU adottate in sistemi server ma compatibile con la costruzione tipica dei sistemi server di fascia più alta.

Il controller memoria integrato permette di gestire sino ad un massimo di 24 TeraBytes di memoria, utilizzando 8 di questi processori in un singolo sistema. Tale quantitativo ben si adatta ad alcuni ambiti applicativi di sempre più frequente utilizzo nei datacenter, quali ad esempio le elaborazioni in memory che richiedono quanta più memoria di sistema sia possibile.

Questo processore rappresenta al momento attuale un'offerta unica nella gamma di CPU Intel per sistemi di fascia enterprise. Da questo ne deriva un listino tutt'altro che popolare, pari a 8.898 dollari USA a CPU tasse escluse secondo il listino ufficiale dell'azienda americana.