AMD conferma il debutto di Radeon Instinct nel Q3 2017

In occasione del debutto ufficiale dei processori Epyc per sistemi server, dei quali trovate la nostra analisi a questo indirizzo, AMD ha fornito alcune informazioni specifiche sulle schede Radeon Instinct, famiglia di prodotti destinata all'intelligenza artificale basati su GPU dell'azienda americana. Queste proposte sono state inizialmente annunciate da AMD lo scorso mese di dicembre, prima anticipazione con la scheda Radeon Instinct MI25 della prima scheda video basata su GPU Vega che è stata ufficialmente annunciata dall'azienda.

La gamma di prodotti Radeon Instinct si compone di 3 differenti schede, tra le quali spicca la versione Radeon Instinct MI25 in quanto prima ad essere basata su GPU Vega. Tutti questi modelli sono pensati per l'installazione all'interno di server rack: sono infatti sprovvisti di sistema di raffreddamento attivo, sfruttando un voluminoso radiatore che ricopre completamente la scheda per dissipare il calore che verrà poi espulso all'esterno dalle ventole integrate nel case.

La scheda Radeon Instinct MI8 è basata su GPU Fiji, riprendendo il design compatto della scheda Radeon R9 Nano: troviamo 4.096 stream processors abbinati a 4 Gbytes di memoria video HBM, High Bandwidth Memory, con una potenza massima teorica pari a 8,2 TFLOPS tanto a FP16 come a FP32. Per questa scheda AMD dichiara un consumo massimo pari a 175 Watt, con un ingombro laterale di 2 slot.

La scheda Radeon Instinct MI6 utilizza invece GPU della famiglia Polaris, la stessa delle schede Radeon RX 500, in declinazione con 2.304 stream processors in abbinamento a 16 Gbytes di memroia video. In questo caso la potenza di elaborazione di picco è pari a 5,7 TFLOPS, anche in questo caso tanto a FP16 come a FP32; il TDP della scheda è pari a 150 Watt e il design a singolo slot d'ingombro.

La scheda Radeon Instinct MI25 è basata, come detto, su GPU Vega in versione con 4.096 stream processors. Le superiori caratteristiche tecniche di questo chip permettono di ottenere una potenza di elaborazione di picco di 12,3 TFLOPS con single precision FP32, fato che raddoppia a 24,6 TFLOPS in caso di calcoli in half precision FP16. In questa scheda AMD integra 16 Gbytes di memoria video HBM2, per un valore di TDP dichiarato di 300 Watt e design della scheda a doppio slot.

AMD conferma come nel corso del terzo trimestre 2017 inizierà le consegne delle prime schede Radeon Instinct ai propri partner, impegnati nella commercializzazione ai propri clienti di questi modelli. Da questa indicazione non è chiaro quando queste proposte saranno nelle mani degli utenti finali, ma è ipotizzabile che queste schede verranno integrate in sistemi server e in workstation costruite per impieghi specifici entro la fine del terzo trimestre.