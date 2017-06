AMD Epyc torna a fare sul serio nel mondo dei server con Zen

AMD torna nel mondo dei server e lo fa con il suo solito grande stile grazie alla nuova architettura Zen e soprattutto con la nuova famiglia Epyc. In questo caso l'azienda è praticamente assente in questo mondo dal lontano 2012 nonostante la famiglia Opteron abbia saputo regalare ad AMD importanti soddisfazioni negli anni precedenti. La presenza sul mercato server e datacenter è fondamentale per una società impegnata nel mondo delle CPU, trattandosi di soluzioni in grado di garantire interessanti margini di guadagno.

Ecco che al debutto ufficiale troviamo la famiglia di processori AMD Epyc 7000. La base è l'architettura Zen che AMD ha sviluppato sin dal 2012 e quindi un processore realizzato con processo produttivo FinFET a 14 nanometri. In questo caso prestazioni, ottimizzazione e sicurezza sono i tre pilastri su cui poggiano le soluzioni AMD Epyc 7000 e in questo video cerchiamo di raccontare nello specifico quello che l'azienda è pronta a sviluppare per i prossimi mesi nel mondo dei server.

