Buffalo Technology NAS Link Station 520D con due slot Hard Disk Sata III da 2, 4 e 6TB in sconto su ePRICE

Solo per pochi giorni sarà possibile acquistare ad un prezzo decisamente interessante i NAS Buffalo Technology LinkStation serie 520D in tre diverse versioni da 2TB, da 4TB e da 6TB con compatibilità ad Hard Disk Sata III ed interfaccia Gigabit Ethernet e USB 3.0 direttamente sul sito del famoso portale di vendite online ePRICE.

Sappiamo come i NAS risultino una delle migliori soluzioni sia domestiche che professionali capaci di collegarsi alla rete e consentire agli utenti di accedere e condividere una memoria di massa, in pratica costituita da uno o più dischi rigidi, all'interno della propria rete o dall'esterno. Un sistema efficace sopratutto per coloro che hanno spesso bisogno dei documenti sempre online ma chiaramente in privato e soprattutto per avere comunque un elevato grado di sicurezza rispetto a possibili incursioni di malintenzionati. In questo caso i NAS di Buffalo Technology sono perfetti proprio per questo tipo di lavoro. Per comprarli clicca qui su ePRICE.

NAS Buffalo Technology serie 520D da 2TB, 4TB e 6TB a partire da € 249,99

I NAS di Buffalo Technology serie LinkStation 520D sono una soluzione NAS personalizzabile, dotata di capacità e flessibilità straordinarie. Il dispositivo è dotato di un potente processore Dual Core, velocità di avvio e arresto importante, nonché velocità di lettura e scrittura che raggiungono fino a 100 MB/s. Il Buffalo LinkStation è progettato per attività di archiviazione dati molto intense e gli utenti possono scegliere fra più livelli di supporto RAID (Linear/0/1), per personalizzare capacità e ridondanza in base alle proprie esigenze. Inoltre, grazie alla funzione NovaBACKUP Buffalo Edition di NovaStor per PC, o TimeMachine per Mac, le attività di backup risulteranno ancora più semplici ed immediate. Oltretutto presente anche un'interfaccia rapida, pratica e intuitiva per l'uso quotidiano.

Fra le avanzate funzionalità di risparmio energetico offerte, sono inclusi la pianificazione di accensione e spegnimento, il supporto di Wake On LAN e l’interruzione della rotazione del disco, tutte caratteristiche che permettono di arrestare il dispositivo LS520 al termine delle attività utente, consentendo un notevole risparmio dell’alimentazione elettrica.

LS520 di Buffalo supporta DLNA ed è compatibile con le app di gestione file per Android e iOS di terze parti, così da semplificare e migliorare l’organizzazione dell'ambiente digitale.

In questo caso i NAS Buffalo Technology serie LS520D sono disponibili in versione Network Attached Storage ad alloggiamento doppio con 2, 4 o 6TB di capacità e solo per pochi giorni verranno scontati sul portale di ePRICE:

