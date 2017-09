HP serie Z: prezzi e disponibilità in Italia delle workstation professionali

Le workstation della serie Z rappresentano la massima espressione di potenza per quanto riguarda il portfolio di HP. Si rivolgono ai professionisti che richiedono il minor compromesso possibile per quanto concerne le prestazioni nell'elaborazione grafica o di dati: progettisti, architetti, autori di contenuti digitali, scienziati, docenti, personale di strutture sanitarie e operatori finanziarie. I prodotti utilizzano inoltre diverse tecnologie di sicurezza, partendo già dal BIOS.

HP SureStart è ad esempio il primo BIOS con capacità di correzione automatica e rilevamento delle intrusioni. Ci sono poi HP Client Security Suite e altri sistemi per la sicurezza già integrati al primo avvio, progettati per le esigenze di un pubblico di professionisti. La nuova serie Z di HP è stata annunciata negli scorsi giorni a livello internazionale e adesso anche in Europa e in Italia: alcuni prodotti sono già disponibili, altri arriveranno massimo a dicembre.

Le nuove workstation si suddividono in tre sottocategorie, caratterizzate da performance crescenti: HP Z4, HP Z6 e HP Z8. Abbiamo trattato diffusamente l'argomento a questo indirizzo. Ci sono poi diversi schermi nella nuova line-up, con diagonali a partire da 22 pollici fino ad arrivare ad un esclusivo modello da 38 pollici con pannello curvo. Di seguito riportiamo i prezzi e la disponibilità dei nuovi prodotti annunciati da HP per il pubblico professionale.

Prezzi e disponibilità del portfolio HP Z