IBM presenta i nuovi mainframe della serie z14, crittografia al centro

I nuovi mainframe della linea z14 di IBM hanno fatto da poco il loro debutto ufficiale, a distanza di due anni dal lancio della serie z13 e di un anno dalla serie z13s. I nuovi mainframe mettono sul piatto una maggiore potenza di elaborazione, un maggiore quantitativo di RAM e una cifratura completa del sistema in tempo reale.

IBM afferma di aver creato la serie z14 in risposta alle richieste dei clienti, che ritengono la crittografia l'elemento più importante all'interno di un sistema. La cifratura dei dati assume infatti particolare importanza negli ambienti mission critical dove i mainframe sono utilizzati, come banche e linee aeree. L'azienda dichiara che i suoi sistemi z14 sono 18 volte più prestanti rispetto agli equivalenti x86 per quanto riguarda la cifratura dei dati, che comprende ogni parte del sistema - API incluse - grazie a dei "contenitori cifrati" (encrypted containers) all'interno dei quali avvengono l'esecuzione del codice e l'archiviazione dei dati. IBM ha previsto l'eventualità di un attacco e per questo ha predisposto un sistema in cui l'intero sistema diventa irraggiungibile e le chiavi crittografiche vengono rese inutili nel caso di aggressione o manomissione.

Non solo è stata aumentata la potenza di calcolo, ma sono stati inseriti anche componenti dedicati alla crittografia in una misura quattro volte superiore alla generazione precedente. La RAM massima è ora pari a 32 TB, la velocità di I/O è tre volte quella dei sistemi z13 e c'è una riduzione della latenza di dieci volte per i tempi di risposta delle SAN.

Assieme al nuovo hardware, IBM ha presentato anche il sistema operativo z/OS 2.3, che dovrebbe portare con sé - tra le altre cose - nuove funzionalità riguardo la fornitura di servizi cloud e la possibilità di monitorare l'infrastruttura in tempo reale tramite IBM System Management Facility.

IBM non ha svelato il prezzo dei mainframe z14, limitandosi ad affermare che saranno disponibili secondo lo schema "container pricing" di cui non ha, però, fornito dettagli.