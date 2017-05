L'ultimo dei mohicani: Intel presenta le CPU Itanium 9700

Per molti versi quest'oggi si chiude ufficialmente un'era, quella dei processori Intel della famiglia Itanium. Si tratta, o per meglio dire si è trattato, di proposte destinate al mercato dei server enterprise basata al proprio interno sull'utilizzo di una architettura indicata con il nome di IA-64, differente da quella x86 utilizzata dai processori Intel e AMD e che nel corso degli ultimi 10 anni ha conquistato la principale posizione per volumi anche nel mercato dei server.

Sono 4 le versioni di processore Itanium della famiglia 9700 che Intel rende disponibili da questa settimana:

Itanium 9760 : 8 core, 16 threads, clock 2,66 GHz, 32MB cache L3, 170W TDP, prezzo ufficiale 4.650$.

: 8 core, 16 threads, clock 2,66 GHz, 32MB cache L3, 170W TDP, prezzo ufficiale 4.650$. Itanium 9750 : 4 core, 8 threads, clock 2,53 GHz, 32MB cache L3, 170W TDP, prezzo ufficiale 3.750$.

: 4 core, 8 threads, clock 2,53 GHz, 32MB cache L3, 170W TDP, prezzo ufficiale 3.750$. Itanium 9740 : 8 core, 16 threads, clock 2,13 GHz, 24MB cache L3, 170W TDP, prezzo ufficiale 2.650$.

: 8 core, 16 threads, clock 2,13 GHz, 24MB cache L3, 170W TDP, prezzo ufficiale 2.650$. Itanium 9720: 4 core, 8 threads, clock 1,73 GHz, 20MB cache L3, 130W TDP, prezzo ufficiale 1.350$.

Le soluzioni Kittson, questo il nome in codice adottato internamente dall'azienda per indicare le proposte Itanium 9700, saranno le ultime basate su questa architettura che ha debuttato sul mercato alla fine del 2001. Attesi come i processori in grado di prendere il posto delle soluzioni x86 nel datacenter, i processori Intel Itanium hanno conosciuto una storia travagliata che li ha portati a un progressivo abbandono da parte del mercato. Inizialmente prima architettura intel con supporto a codice a 64bit, queste CPU hanno trovato forte concorrenza nell'architettura x86-64 sviluppata da AMD con le prime soluzioni Opteron in seguito adottata anche dai processori server e desktop di Intel.

Sia i produttori di sistemi server come quelli di sistemi operativi hanno nel corso degli anni scelto di abbandonare le soluzioni basate su CPU Itanium, con l'unica significativa eccezione data da HP che ancora oggi propone le proprie soluzioni server della famiglia Integrity i6, pensate per utilizzi mission critical, con questi processori. L'azienda americana ha annunciato che continuerà a fornire supporto per i server basati su CPU Itanium sino all'anno 2025.

Le nuove CPU sono pensate per essere compatibili con le piattaforme che sono state utilizzate in abbinamento ai processori di precedente generazione. Di conseguenza non sarà necessario dotarsi di nuove schede madri ma chi offre ora sistemi con CPU Itanium potrà passare ai nuovi modelli in poco tempo. Di fatto però questo si applica alla sola HP, unica azienda produttrice di sistemi server che al momento propone ai clienti sistemi Itanium. L'annuncio delle nuove CPU Itanium 9700 coincide quindi con la fine di un'era, nella quale Intel ha provato a diffondere CPU con architettura IA-64 senza tuttavia riuscire nell'intento.