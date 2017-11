Niente più Knights Hill nelle roadmap Intel per i supercomputer

In occasione di SC17, la supercomputing conference che si sta svolgendo in questi giorni a Denver, si susseguono gli annunci di nuove architetture e soluzioni destinate al mondo del datacenter. Si tratta di prodotti destinati a venir utilizzati per elaborazioni sempre più complesse, in grado di offrire potenze di calcolo via via crescenti in abbinamento a livelli di consumo che tendono, ove possibile, a restare invariati.

Tra le novità che meritano una segnalazione di rilievo evidenziamo come Intel abbia annunciato di aver abbandonato lo sviluppo della propria futura generazione di acceleratore della famiglia Xeon Phi, nota con il nome in codice di Knights Hill. Questo prodotto verrà sostituito, nello sviluppo futuro dell'azienda, da una nuova microarchitettura e da una nuova piattaforma specificamente disegnati per rispondere alle esigenze delle soluzioni exascale.

Di Knights Hill si conosce ben poco, se non che nella roadmap Intel avrebbe preso il posto delle soluzioni Xeon Phi della famiglia Knights Landing. Queste ultime saranno costruite con tecnologia produttiva a 10 nanometri, integrando la seconda generazione di interconnessione proprietaria Omni-Path specificamente sviluppata da Intel per gestire le interconnessioni nei sistemi dedicati al supercomputing.

E' molto interessante vedere come Intel indichi che le soluzioni Knights Hill, attese in ogni caso tra alcuni anni al debutto, verranno sostituite da una nuova microarchitettura sviluppata ex novo. Il collegamento con gli annunci della scorsa settimana, in particolare l'ingresso in azienda dell'ex CTO Graphics di AMD Raja Koduri, lascia pensare che la strategia di Intel per il mondo del supercomputing passi anche attraverso lo sviluppo di nuove architetture di acceleratori che abbandonino il design delle proposte Xeon Phi ora in commercio in favore di qualcosa che richiami più da vicino le attuali architetture di GPU utilizzate in datacenter.