Nuove GPU AMD Embedded Radeon E9170, con architettura Polaris

AMD ha annunciato una nuova serie di GPU della famiglia embedded basate per la prima volta su architettura della famiglia Polaris. Le schede AMD Embedded Radeon E9170, questo il nome della famiglia di CPU, sono basate su GPU Polaris e disponibili sia in versione discreta per slot PCI Express sia su package MXM per l'installazione in sistemi di più ridotte dimensioni.

La nuova famiglia di schede è dotata di GPU con 8 compute unit al proprio interno; le schede sono tutte abbinate a 4 Gbytes di memoria video con bus da 128bit di ampiezza, fatta evvezione per i modelli E9172 MXM e E9173 PCIe che sono dotate di 2 Gbytes di memoria video con bus a 64bit di ampiezza.

A seconda della specifica versione di scheda variano i consumi complessivi, che vanno da un massimo di 50 Watt per la scheda nel complesso sino a meno di 35 Watt per le versioni più semplificate quanto a caratteristiche tecniche. Con una potenza di elaborazione di circa 1.250 GFlops queste schede si posizionano nel segmento di fascia media delle proposte embedded, capaci di raggiungere un picco di 5,7 TFLOPs con la scheda Embedded Radeon E9550.

Queste proposte sono tipicamente indirizzate ad ambiti di utilizzo molto specifici, nei quali le necessità grafiche devono accompagnarsi alla durata nel lunghissimo periodo abbinata a dimensioni compatte e consumi contenuti. Da segnalare come per la nuova famiglia di schede embedded AMD abbia previsto una disponibilità sul mercato per i propri clienti sino al 2024. E' evidente come questi prodotti siano stati sviluppati pensando ad un'ottica di utilizzo di lungo periodo e alla loro installazione in sistemi che sono destinati a restare sul mercato per molti anni.