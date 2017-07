Western Digital Hard Disk per NAS Red da 2, 3 e 4TB a prezzi scontati su ePRICE

Poter archiviare documenti con criterio e soprattutto con sicurezza è di certo una delle prerogative degli utenti in questi ultimi periodi. Ecco che oltre ad avere l'ormai conosciuto sistema del cloud, ossia l'archiviazione sui server delle aziende più importanti in questo campo, vengono incontro agli utenti anche soluzioni locali come quelle dei NAS. Un NAS (network-attached storage) è un dispositivo per la memorizzazione e la condivisione di file attraverso una network. Il suo scopo è fornire spazio di archiviazione centralizzato e condiviso, un vero e proprio computer che può essere utilizzato come server multimediale, solitamente con i protocolli UPnP e DLNA. I NAS per utilizzo casalingo solitamente hanno porte USB per connettere direttamente hard disk o altri supporti di memorizzazione. La maggior parte dei NAS dispongono di connessione Gigabit Ethernet e di moduli wifi per il collegamento wireless. Nell'ampio panorama dei NAS ecco che la Western Digital propone ai suoi utenti la serie RED che solo per un periodo limitato viene scontata in tre diverse versioni su ePRICE. Puoi comprarli cliccando qui.

Western Digital ha da tempo suddiviso la sua gamma in serie colorate a seconda del tipo di utilizzo del disco. Blue per gli hard disk standard, Black per i top di gamma con prestazioni a livello professionale, Green per i dischi a basso consumo e ridotta rumorosità ed infine i Red dedicati a NAS domestici e attività d’ufficio di piccole dimensioni. Questi ultimi sono stati progettati per NAS da uno a cinque alloggiamenti e nella versione 3,5” hanno tutti 64 MB di memoria cache DDR2 e un’interfaccia SATA da 6 GB/S. La loro velocità di rotazione è gestita dalla tecnologia Intellipower che varia in modo dinamico gli RPM in base all’uso dell’hard disk. Questo comporta una riduzione del consumo energetico e una temperatura operativa mediamente più bassa, cosa molto importante per la protezione di un hard disk NAS che lavora in ogni momento della giornata.

La linea WD Red dichiara 8760 ore di attività l’anno e un MTBF (tempo medio fra i guasti) di un milione di ore. Questo valore è oltre il 30% in più rispetto agli hard disk per computer tradizionali e perfettamente in linea con modelli molto più costosi dedicati al mondo NAS. L’hard disk NAS Red ha una tecnologia chiamata 3D Active Balance che utilizza tre attuatori all’interno del disco in modo da ridurre le vibrazioni su tre assi. Questo aiuta a mantenere le prestazioni ottimizzate nel tempo evitando rumori e vibrazioni eccessive all’interno del NAS. Il software Acronis True Image WD Edition, disponibile per il download gratuito, può clonare unità ed eseguire il backup di sistemi operativi, applicazioni, impostazioni e di tutti i tuoi dati. Inoltresarà possibile riprodurre in streaming, eseguire il backup, organizzare e condividere con facilità i contenuti digitali alla TV, PC e molto altro. La tecnologia NASware migliora la compatibilità delle unità con il sistema NAS, per una riproduzione migliore con i propri dispositivi. Da non sottovalutare anche l'aggiornamento affidabile alle migliori prestazioni dell'unità NAS con la sicurezza di una garanzia limitata di 3 anni e servizi di assistenza di livello mondiale inclusi in ogni unità WD Red.

Su ePRICE per un periodo limitato vengono scontate le tre versioni dei WD serie RED da 2, 3 e 4TB con prezzi nello specifico di: