Fattura SMART, la dematerializzazione dei documenti contabili è automatizzata

Fattura SMART è la nuova cloud application che va ad accrescere le potenzialità del portale commaborativo webdesk di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia. Si tratta di un nuovo software che, accanto agli applicativi “Riconoscimento PDF 100%” e “Consegna Fatture”, rappresenta una importante risposta alle esigenze di dematerializzazione dei processi di fatturazione, invio e conservazione dei documenti contabili delle piccole e medie imprese e delle “partita IVA” che dovranno rispondere alle indicazioni dei DL 127 del 5 agosto 2015 e 193 del 22 ottobre 2016.

La dematerializzazione dei documenti contabili per le PMI offre agilità, sicurezza e incentivi fiscali

Entro il 31 marzo 2017, infatti, sarà imperativo recepire le indicazioni di entrambi i Decreti Legge nel caso in cui si voglia godere degli incentivi fiscali a favore delle imprese che si impegneranno nelle attività di dematerializzazione delle fatture con conseguente adozione di strumenti che possano favorire la digitalizzazione delle relazioni B2B. Ciò pone i commercialisti nella situazione di dover gestire un elevato volume di documenti con tempistiche più ristrette oltre a dover prestare supporto, in alcuni casi, ai clienti che vorranno adottare la fatturazione elettronica B2B, con la forte necessità di automatizzare quanto più possibile questo tipo di operazioni e offrendo servizi capaci di semplificare anche le attività dei propri assistiti.

La capacità consulenziale verso il cliente potrà essere offerta solo se i commercialisti riusciranno a restare al centro del processo, per poter così offrire il supporto nella scelta digitale opportuna che consenta l'adesione al DL, velocizzi e automatizzi il processo della fatturazione, fortifichi l’unione tra cliente e studio per una collaborazione ottimale.

"I nostri servizi di fatturazione digitale mettono il professionista al centro dell’attività della fatturazione da dove manterrà il fondamentale controllo dell’intero processo. Al contempo alleggeriranno lo Studio grazie all’automazione che la digitalizzazione consente e grazie al diretto coinvolgimento della clientela nel processo di dematerializzazione delle fatture": con queste parole Pierfrancesco Angeleri, Managing Director Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia, sottolinea l'importanza dei nuovi servizi per i professionisti.

Fattura SMART automatizza di processi di digitalizzazione, agevolando la collaborazione tra studio e cliente

Fattura SMART consente un deciso passo verso la maggiore efficienza dello studio insieme alla semplificazione della creazione e della consegna delle fatture da parte del suo cliente. L’applicativo permette di controllare con accurtatezza l’avvenuta consegna dei dati e rappresenta un collegamento tra cliente e studio disponibile tutto il giorno, tutti i giorni. La scadenza del DL193/16 può essere vista come l’indicazione al professionista verso la digitalizzazione, l’automazione e condivisione digitale per sé e per i propri clienti. Avvalendosi di Fattura SMART, lo studio professionale può ottenere dalla propria clientela un flusso dati strutturato che ne automatizza l’importazione, oltre all’offerta di un servizio moderno, innovativo, sempre disponibile per l’emissione delle fatture.

Attraverso il software il commercialista acquisisce la traccia delle consegne eseguite dal cliente e del loro stato di avanzamento verso la contabilizzazione, senza doverle ricercare nelle e-mail, verifica direttamente nella piattaforma di condivisione webdesk il punto sulle consegne, demanda al servizio il controllo di codice fiscale e partita IVA, fondamentali per le comunicazioni trimestrali delle fatture, risparmiando così molto tempo, automatizza la registrazione contabile delle fatture grazie alle funzioni di importazione dell’applicativo contabile Wolters Kluwer Tax and Accounting, utilizzato in studio.

Le funzioni apprendono autonomamente come importare e come contabilizzare, diventando quindi sempre più efficienti con l’utilizzo.

Lato cliente Fattura SMART consente di utilizzare un software unico per l’emissione delle proprie fatture che conteggia quante sono state pagate o sono da pagare, salva il documento già numerato in formato PDF, invia la fattura via e-mail direttamente dall’applicativo, produce XML per B2B o FEPA, fornisce i plichi delle fatture mediante una semplice selezione ed elimina totalmente i costi di carta e francobolli.