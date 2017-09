Genya, in arrivo nuove funzionalità per Contabilità, Dichiarativi e Bilancio

Genya, la suite di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia dedicata ai professionisti che operano nell’area fiscale, del lavoro e piccola e media impresa, è prossima ad arricchirsi con nuovi moduli e funzionalità così da diventare uno strumento di consulenza, di gestione degli adempimenti e di controllo dello studio, generando valore per i professionisti e per i loro clienti.

La suite Genya consente ora al professionista l’immediata operatività nel predisporre la contabilità, i bilanci e i dichiarativi in modo semplice e guidato, grazie ad un'interfaccia profilata e personalizzabile per le caratteristiche di ogni singolo utente dello studio.

L'automatica generazione di indici, la gestione dei flussi di lavoro, gli indicatori di performance, la presenza di cruscotti per il monitoraggio delle attività, e gli avanzati strumenti di collaborazione con i propri clienti sono strumenti che consentono al professionista di dedicare più tempo alle attività di consulenza, avendo a disposizione il primo strumento gestionale per studi professionali evoluto, flessibile e accessibile.

I nuovi rilasci, nell’ambito del progetto Genya, riguardano la suite Contabilità, Dichiarativi e Bilancio, previsti per i primi giorni di ottobre e andranno a completare l'offerta Genya, che resterà comunque sempre un progetto in continua evoluzione.

Parte integrante del progetto Genya è infatti la collaborazione dei clienti di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che mettono a disposizione i propri contributi e suggerimenti così che il team di sviluppo dell'azienda possa monitorare l'usabilità e le funzionalità della suite, per identificare le migliori opportunità di sviluppo di migliorie e aggiornamenti. Si tratta di un concetto innovativo di sviluppo del software, che assieme all'interfaccia grafica e all'inutitività d'uso, ha cambiato il paradigma lavorativo dei professionisti che possono in questo modo passare dalla centralità dell'adempimento a quella del cliente. I nuovi rilasci dedicati alla suite Genya permetteranno al professionista maggiore efficienza nei confronti della propria clientela.

La suite Genya è lo strumento digitale che permette la trasformazione del professionista da esecutore a consulente, mettendo il cliente al centro

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, sottolinea fortemente questo aspetto: "Limitarsi all’esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non può più bastare per soddisfare una clientela composta spesso da piccolissime, piccole e medie imprese. Il commercialista deve sì garantire efficienza in ambito fiscale e contabile, ma deve essere anche nelle condizioni di consigliare le aziende sue clienti in modo strategico, per aiutarle a crescere ed espandersi. La suite Genya è lo strumento digitale che il commercialista utilizzerà con una disinvoltura pari a quella con la quale si avvicina ad un codice tributario o ad un principio contabile. Oggi le aziende, il tessuto produttivo del nostro Paese, hanno bisogno dell’orientamento strategico che i professionisti sono in grado di erogare se sostenuti da strumenti quali Genya. È per questo che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia non si concede pause e sviluppa costantemente nuovi approcci digitali che facilitino la trasformazione e il progresso dei professionisti”.

La suite Genya, grazie all'esperienza utente, al controllo delle attività di studio, all'avanzamento dei progetti e alla quantità e qualità di dati e analisi che emergono, rappresenta l'ambiente digitale dove avviene la trasformazione del ruolo del professionista, che diventa un consulente globale e non solo un esecutore.