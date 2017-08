Genya Shop è il nuovo negozio online di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Il progetto Genya, la soluzione cloud che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha lanciato lo scorso novembre per il mondo dei professionisti italiani, si arricchisce del nuovo negozio online Genya Shop tramite il quale i clienti potranno acquistare in completa autonomia configurazioni ed aggiornamenti degli applicativi cloud di Genya.

Genya Shop è il nuovo negozio digitale per l'upgrade e l'acquisto dei pacchetti del progetto Genya

Accessibile all'indirizzo http://shop.genya.it, il nuovo Genya Shop mette i professionisti nella condizione di poter gestire in maniera semplice e completamente autonoma la propria configurazione Genya, cambiandola e aggiornandola in maniera istantanea. Sarà possibile, per esempio, aumentare il numero di anagrafiche gestibili per i Bilanci, con la possibilità di svolgere queste operazioni anche oltre l'orario d'ufficio, dal momento che Genya Shop è attivo e accessibile 24:7.

I prodotti e i servizi sono presentati, all'interno di Genya Shop, in un unico contenitore rivolto sia ai clienti esistenti, che potranno scegliere servizi di upgrade, sia ai nuovi clienti che potranno in questo modo acquistare servizi di attivazione automatici in completa autonomia e in maniera molto semplice ed intuitiva. Basterà infatti scegliere il modulo Genya di interesse - attualmente sono disponibili i pacchetti Bilancio e Dichiarativi Società, ma entro l'anno saranno disponibili anche i moduli Dichiarativi Persone Fisiche e Contabilità - inserire i dati di registrazione e fatturazione, accettare le condizioni contrattuali ed effettuare il pagamento tramite carta di credito.

Attivo 24:7, Genya Shop permette a clienti nuovi ed esistenti di gestire le proprie configurazioni in autonomia

Il cliente dovrà fornire un indirizzo email tradizionale per l'invio della mail di attivazione del servizio e una PEC dove verrà inviato il riepilogo dell'acquisto e delle condizioni accettate in precedenza. Da questo punto il cliente potrà lavorare sulla configurazione acquistata e, successivamente, rientrare nello Shop qualora necessitasse di ulteriori azioni di upgrade del servizio. Il tutto avviene in modo estremamente agile e semplice e il cliente non sarà tenuto a stampare o firmare alcun documento.

"Il negozio on line è sicuramente un passo avanti nelle strategie di vendita e avvicina l’azienda alle attuali e future esigenze della clientela. L’accesso ai prodotti e servizi tramite internet è ormai una necessità universale e anche il nostro cliente deve poter operare direttamente dal web. Il web shop è inoltre accessibile ed anzi favorisce il contatto con quel mondo professionale che non necessita di supporto dal canale di vendita. Lo studio professionale di dimensioni contenute si sentirà più libero di operare le sue scelte digitali in totale autonomia e flessibilità e potrà avvalersi di supporto dal canale solo quando e se necessario. Abbiamo così costruito un punto vendita virtuale agile, veloce dal quale acquisire, pronti all’uso, gli applicativi del progetto Genya, che sta davvero cambiando il modo di lavorare dei professionisti" ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ad ulteriore conferma di come la centralità del cliente sia il faro che guida lo sviluppo e la strategia della società.

Genya Shop è destinato ad essere in futuro il negozio virtuale di tutte le soluzioni SaaS di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.