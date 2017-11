La fatturazione elettronica fatta semplice con Fattura SMART

Nel mese di giugno del 2014 è entrato in vigore in Italia l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione: da allora tutte le fatture emesse con la PA possono essere gestite solamente in formato elettronico. Passati tre anni, il 30% delle aziende italiane - contro il 18% della media europea - fa quotidianamente uso della fatturazione elettronica, attestando un inatteso successo dell'operazione.



Per contestualizzare ancor meglio la situazione possiamo prendere come riferimento la classifica Digital Economy and Society Index che ci pone alla quart’ultima posizione ma che, nello specifico uso della Fatturazione Elettronica ci assegna un onorevole quarto posto.

A conferma della tendenza si esprime anche Emanuele Franculli della Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate, che afferma come i primi mesi del 2017 abbiano visto la gestione media di oltre 2,5 milioni di fatture digitali al mese con un tasso di scarto che si è ridotto da oltre il 18% del 2014 a circa il 3,2% del mese di giugno 2017.

La fatturazione elettronica consente di risparmiare fino a 17 euro a fattura

A tutto ciò si aggiunge una stima dell'Osservatorio Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano, la quale valuta che il passaggio al digitale può generare un risparmio fino a 17 euro a fattura, che nel complesso costituisce un risparmio annuo complessivo di oltre 1 miliardo di euro.

E’ su questi presupposti che il legislatore si è occupato di stimolare l’introduzione, presumibilmente per il prossimo anno mediante la Legge di Bilancio, della fatturazione elettronica anche tra privati, in ambito B2B. Si tratterà di un'importante novità per le imprese e i professionisti, chiamati ad adeguarsi rapidamente alla nuova normativa per poter partecipare alle piattaforme digitali, come ad esempio il Sistema di Interscambio, che avranno gli stessi requisiti richiesti dalla legge. Tutto ciò consentirà alle parti l'emissione e la ricezione di fatture completamente in formato digitale.

Per venire incontro alle future esigenze delle aziende italiane di qualsiasi dimensione, Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia, mette a disposizione nuove soluzioni modulabili capaci di gestire interamente il ciclo di emissione, consegna, contabilizzazione e archiviazione delle fatture elettroniche. La fatturazione digitale è sinonimo di risparmio e agilità.



Pierfrancesco Angeleri, managing director Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, commenta a tal proposito: "Le iniziative per regolamentare lo scambio di fatture in elettronico sia con la PA che, in un prossimo futuro, anche nel B2B rappresentano sicuramente un'ottima spinta verso la trasformazione digitale, che porta anche a considerevoli risparmi e miglioramenti delle condizioni di pagamenti tra enti economici”.

E’ uno studio di Farmindustria che supporta le parole di Angeleri: la fatturazione elettronica ha accorciato i tempi di pagamento, passando dai 222 giorni registrati nel marzo del 2013 agli 83 giorni registrati a marzo 2017. In altri termini ciò significa per le aziende una maggior disponibilità concreta di investimento e certezze più solide. Perché le aziende possano beneficiare a tutto tondo del processo di fatturazione elettronica, cogliendone pienamente il valore, è però irrinunciabile la figura del professionista che deve mantenere un ruolo di governo, conoscenza e analisi dei dati dei suoi clienti.

Fattura SMART è la soluzione Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia che fa della semplicità e dell'automazione un punto cardine, a favore del risparmio di tempo e denaro, e mantiene la centralità della figura del professionista: "I nostri servizi di fatturazione digitale mettono il professionista al centro dell'attività di fatturazione, così che possa mantenere il fondamentale controllo dell'intero processo. L'automazione permessa dalla digitalizzazione e il diretto coinvolgimento del cliente nel processo di dematerializzazione delle fatture, consentono infine di alleggerire il carico di lavoro dello Studio" osserva Angeleri.

Il professionista mantiene un ruolo fondamentale nel supporto ai clienti

Fattura SMART offre allo studio la possibilità di erogare alla clientela un nuovo prodotto in Cloud, che potrà così emettere le fatture in formato elettronico con tutta la flessibilità gestionale, di archiviazione e di monitoraggio che ne conseguono. Si tratta di una soluzione pensata espressamente per le imprese piccole, medie e piccolissime, nonché per il libero professionista.

A completamento dell’offerta vi sono poi le soluzioni Consegna Fatture - che trasforma le fatture dei clienti dello Studio in registrazioni contabili - e “Riconoscimento PDF 100%” - che permette al cliente dello Studio di consegnare le fatture in formato PDF e allo Studio stesso di acquisirle eliminando la carta dal processo.

Le soluzioni dedicate alla fatturazione elettronica proposte da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia hanno lo scopo di dotare lo studio delle soluzioni informatiche necessarie per gestire il processo in maniera automatica, sicura e garantita, così da consentire ai clienti di apprezzare i benefici di questo nuovo paradigma senza preoccuparsi dell’adempimento normativo.