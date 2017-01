Lo studio professionale: al passo con i tempi e in crescita grazie a Genya

Wolters Kluver Tax and Accounting Italia ha rilasciato a novembre Genya, il software cloud dedicato al mondo dei professionisti italiani che ha lo scopo di aiutare il professionista a diventare sempre più un consulente per i propri clienti.

Studio Sciarra di Roma è una delle realtà che ha già adottato Genya. Il titolare, Nicola Sciarra, è un commercialista che fa della soddisfazione del cliente il punto centrale della propria attività e che è coinvolto in molte altre attività personali e professionali che lo trovano impegnato anche fuori dall’ufficio.

Connettività, mobilità, collaborazione e digitalizzazione sono gli elementi chiave che permettono a Studio Sciarra di servire al meglio i clienti. Il supporto delle nuove tecnologie si rivela quindi fondamentale per operare nell’epoca moderna anche per una realtà tradizionale come uno studio commercialista, che può in questo modo centrare gli obiettivi di crescita della propria strategia.

La trasformazione digitale è importante per stare al passo con i tempi, anche per uno studio come il Suo?

Genya è uno strumento rigoroso ma flessibile, che risponde alle esigenze di uno studio moderno in tema di collaborazione “Sicuramente sì. Gli strumenti a disposizione fino ad oggi sono abbastanza standardizzati e rispondono alle formalità imposte dalle normative ma non soddisfano appieno le esigenze di uno studio moderno. Uno studio di professionisti non può limitarsi agli adempimenti. Il commercialista deve operare da consulente. Attualmente l’attività professionale viene svolta in cooperazione con lo studio del collega dott. Lorenzo Portento, uno dei maggiori esperti in ambito cooperativistico. Abbiamo dunque bisogno di strumenti che consentano di poter aggiungere note, tabelle, commenti, anche e soprattutto in ambito condiviso tra i professionisti e gli studi. Appiattirsi sulle performance standardizzate, gli adempimenti, è limitativo e non aiuta l’impresa nel progredire. Genya di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia è un grosso salto di qualità perché è uno strumento rigoroso ma flessibile.”

Può descriverci la composizione della Sua clientela?

I professionisti devono diventare consulenti, e Genya rappresenta un supporto importante “La clientela è prevalentemente composta da società ed Enti. Ci consideriamo professionisti di settore, in quanto l’ambito economico che seguiamo maggiormente è il cosiddetto “Terzo Settore” nelle sue varie declinazioni, sociali culturali artistiche sportive etc. Enti, istituzioni ed organismi societari che si occupano di attività senza scopo di lucro hanno bisogno, esattamente come tutte le altre aziende, di strumenti per valutare il proprio andamento. Hanno bisogno, come tutte le entità produttive, di professionisti che diano loro consulenza per meglio orientare le attività. Il Terzo Settore è decisamente un’area di crescita che va sostenuta. In questo senso credo che Genya possa essere un supporto non da poco.”

Come si inserisce Genya nella strategia di crescita del Suo studio?

“Ci aspettiamo molto da Genya. Riteniamo che questo software, ma soprattutto la filosofia concettuale alla base dello sviluppo di questo progetto, sia quello che può supportare la crescita professionale. Il Terzo Settore mostra chiari segni di sviluppo e noi come studio professionale dobbiamo crescere con il settore alle stesse velocità per poterlo supportare. Genya ha tutti i presupposti per essere un pilastro della crescita in quanto, tra l’altro, fornisce supporti di analisi imprescindibili.”

Sulla base delle Sue esigenze professionali, in che modo si potrebbe completare l’offerta di Wolters Kluwer Tax and Accounting?