Microsoft diventa Premium Sponsor della Open Source Initiative

Con una mossa a sorpresa, Microsoft ha annunciato di essere diventata Premium Sponsor della Open Source Initiative, di cui è ora un membro a tutti gli effetti. La OSI si occupa di sostenere l'open source in vari modi, a partire dal controllo e dalla ratificazione delle licenze.

Microsoft si aggiunge quindi a una lunga lista di sostenitori, che include aziende come IBM, HPE, Google, GitHub, RedHat, la Linux Foundation e Mozilla.

Jeff McAffer, direttore dell'Ufficio per i Programmi Open Source in Microsoft, afferma che "il lavoro che la Open Source Initiative svolge è fondamentale per l'evoluzione e il successo dell'open source come un elemento di rilievo nel settore del software. Microsoft sta approcciandosi maggiormente e con maggiore coinvolgimento alle comunità open source, e siamo felici di supportare l'impegno della Open Source Initiative."

Negli ultimi anni Microsoft si è mostrata ben più aperta verso il mondo open source rispetto a quanto abbia fatto in passato, con Ballmer che arrivò a chiamare Linux "un cancro da eradicare". C'è quindi un certo pregiudizio nei confronti dell'azienda da parte del mondo open source, ma le intenzioni sembrano positive e volte a migliorare il futuro del software con sorgenti aperti.