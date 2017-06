Microsoft lancia ISV Plaza per aiutare le aziende che creano software

Microsoft Italia ha avviato una nuova iniziativa volta a favorire la collaborazione con le imprese e tra le imprese che si basano sulla tecnologia Microsoft per sviluppare software e soluzioni. Tale iniziativa prende il nome die mette a disposizione strumenti per imprenditori, decisori di business e responsabili delle scelte tecnologiche delle aziende che producono software.

L'obiettivo di Microsoft è supportare chi si occupa di decisioni in ambito aziendale fornendo sia materiale come documentazione e video informativi (come alcuni video sulle migliori pratiche di gestione di una azienda che produce software, sviluppati in collaborazione con la LUISS Business School), sia contatti diretti con gli evangelisti tecnologici Microsoft e con i team ISV e Startup di Microsoft Italia, che servizi come workshop e assistenza ai progetti.

Microsoft ha previsto anche degli spazi per i partner, tra cui la già citata LUISS Business School e il Centro di Competenza Cloud dell'Università di Pisa, all'interno dei quali questi potranno pubblicare contenuti e interventi per stimolare la riflessione e la discussione negli utenti.

Ulteriori dettagli sono presenti sul sito isvplaza.it, dove è possibile anche registrarsi all'iniziativa.