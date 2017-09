Nginx lancia la sua Application Platform

Nginx ha annunciato la volontà di espandersi oltre il mercato del software per server per lanciare Nginx Application Platform, una piattaforma per sviluppare e modernizzare le applicazioni utilizzando DevOps, i microservizi, i container e la cloud.

Il server web Nginx è forse una delle alternative più note e più utilizzate ad Apache, ma la società dietro tale software (Nginx Inc) non vuole rimanere troppo ancorata ad una sola tipologia di prodotto.

La nuova Nginx Applicazion Platorm sfrutta Nginx Plus, la versione a pagamento del software open source, ma aggiunge due tasselli: Nginx Unit e Nginx Controller. Il primo è un application server pensato per applicazioni scritte in PHP, Python e Go e con supporto a node.js, Java, Ruby e Perl. Il secondo, invece, è una suite di controllo per le applicazioni, indipendentemente dalla loro collocazione. Nginx prevede di integrare Unit in Controller in futuro, anche se il primo sarà reso disponibile in forma di open source per stimolarne l'adozione.

Non ci sono ancora informazioni sui prezzi che Nginx intende praticare, ma Unit è già disponibile e Controller sarà lanciato a ottobre in forma di beta chiusa, con il lancio per un pubblico più ampio nei mesi successivi.