Oracle si vuole sbarazzare di Java EE e lasciarlo alla comunità

Oracle ha annunciato l'intenzione di abdicare in favore di una fondazione nell'ambito della gestione di Java EE, la versione delle specifiche di Java dedicata al mondo aziendale. La decisione arriva dopo la valutazione da parte di Oracle e dei partner della situazione, che viene definita "non abbastanza agile, flessibile o aperta, in particolare se confrontata con altre comunità open source".

L'annuncio arriva dopo una lunga storia di progetti da cui Oracle si è ritirata dopo l'acquisizione di Sun: lo sviluppo di OpenSolaris è stato interrotto, lo stesso Solaris è andato incontro a un simile destino, OpenOffice è stato in larga parte chiuso alla comunità (con la conseguente nascita di LibreOffice e il successivo passaggio di OpenOffice alla Apache Foundation), i processori SPARC non sono più sviluppati e MySQL ha subito notevoli cambiamenti. L'annuncio non è, quindi, del tutto inaspettato.

Queste le parole nel comunicato affidato al blog aziendale:

Crediamo che cedere le tecnologie Java EE, incluse le implementazioni di riferimento e il kit di test della compatibilità, a una fondazione open source potrebbe essere il prossimo passo corretto da fare, in modo tale da poter adottare processi più agili, implementare uno schema di licenze più flessibile e cambiare il processo di governance. Abbiamo intenzione di esplorare questa possibilità con la comunità, i nostri licenziatari e molte fondazioni candidate [al ruolo] per vedere se possiamo far muovere Java in questa direzione in futuro.

Questa mossa potrebbe rivelarsi positiva per Java e per la comunità che vi ruota attorno, così come lo è stato per la comunità di LibreOffice. Difficile pronosticare al momento attuale l'impatto effettivo, però, senza maggiori informazioni sulla fondazione a cui il progetto verrebbe affidato.