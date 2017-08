Tre nuovi Test Pilot da Mozilla per condivisione di file, dettatura e appunti

Mozilla, tramite il blog ufficiale, annuncia tre nuovi esperimenti del programma Test Pilot usato per valutare possibili nuove funzionalità da inserire in Firefox. Il programma è aperto a tutti gli utenti e Mozilla consiglia caldamente di condividere feedback e suggerimenti.

Il primo esperimento è Send, un servizio per la condivisione di file di grandi dimensioni (fino ad 1 GB) che si prende cura in maniera automatica delle esigenze di riservatezza dell'utente. Quando vogliamo inviare a qualuno un file, per esempio, si potrà caricare su Send dove sarà anzitutto criptato lato client, resterà conservato al massimo per 24 ore e sarà automaticamente eliminato una volta che il nostro destinatario lo avrà scaricato. In questo modo si evita il rischio di dimenticare documenti sensibili o informazioni riservate su un cloud alla mercé di potenziali malintenzionati.

Voice Fill è invece il secondo esperimento, che introduce il supporto alle funzionalità Speech to Text in Firefox permettendo quindi all'utente di poter inserire testo tramite la voce. Partecipando all'esperimento si fornirà a Mozilla materiale utile per ottimizzare gli algoritmi di riconoscimento vocale, così da poter espandere il supporto in Firefox.

Infine il terzo esperimento è Notes, una area dove poter prendere appunti, sempre all'interno di Firefox. Mozilla sta lavorando per supportare gli account Firefox così che sia possibile sincronizzare le note a prescindere dal dispositivo usato.