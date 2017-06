TuttoTel, da Wolters Kluwer la soluzione per la trasmissione di dichiarazioni e deleghe

Il periodo primaverile è un momento di particolare attività per gli studi di commercialisti e consulenti del lavoro, con l'addensarsi di numerosi obblighi e disposizioni dichiarative: oltre agli abituali adempimenti previsti, i professionisti - in quanto intermediari abilitati alla trasmissione telematica - si trovano nella situazione di dover assolvere importanti obblighi nei confronti del contribuente che a loro si appoggia per la gestione delle pratiche dichiarative.

TuttoTel è la soluzione semplice che agevola e automatizza la trasmissione di dichiarazioni e deleghe

In particolare ai contribuenti dovrà essere consegnato l'originale della dichiarazione trasmessa e lo studio dovrà conservare la dichiarazione stessa e la ricevuta dell'avvenuta ricezione. All'interno della più ampia strategia di rappresentare un punto di riferimento per il mondo dei professionisti, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha pensato a TuttoTel, sviluppata con il preciso scopo di agevolare ed automatizzare la gestione delle trasmissioni di dichiarazioni e deleghe.

“Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia dimostra ancora una volta come le sue capacità di R&S partono dall’analisi di una necessità del mondo professionale e perseguono l’anticipazione del futuro della propria clientela" ha commentato Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Come già è stato nel caso di Genya Bilancio e Genya Dichiarativi, il faro che ha guidato lo sviluppo di TuttoTel è l'utente finale e la parola d'ordine è semplicità allo scopo di ottimizzare ed agevolare le attività del professionistà che si trova a dover fornire all'Agenzia delle Entrate la documentazione richiesta dagli adempimenti.

TuttoTel permette ad esempio di collegare in automatico la ricevuta al modello, semplificando e accelerando il lavoro per la consegna al cliente, oppure di visualizzare e stampare le dichiarazioni contenute nelle forniture telematiche su modelli conformi a quelli ministeriali e di visualizzare e stampare le ricevute delle dichiarazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. L'applicativo permette di essere già predisposti per la conservazione sostitutiva e comprende i software di base (Entratel, Java VM) ed i programmi di controllo dei vari modelli che possono essere aggiornati, all'occorrenza, via web.

Il processo della fornitura telematica viene gestito interamente e in maniera completa ed automatica da TuttoTel, che permette di seguire un percorso automatico guidato per il controllo, l'invio e l'archiviazione contemporanea di una o più forniture telematiche e lo scaricamento e archiviazione delle relative ricevute. Ogni fornitura, dichiarazioni e ricevute, anche di più anni, è gestita in modo trasparente, in un unico contenitore posizionato sul server e non più su uno o più PC, con il valore aggiunto di non dover più perdere tempo a ricercare i file da spedire e le ricevute da stampare, perché già pronte per la conservazione ottica sostitutiva.

TuttoTel tiene traccia di tutti i file acquisiti, li trasmette usando la chiave dell'intermediario, acquisisce le ricevute e gli stati della trasmissione e li archivia con una logica semplice e intuitiva (Anno, Tipo Dichiarazione, Soggetto/Fornitura). Immancabile, infine, l'integrazione con le altre soluzioni Wolters Kluwer esistenti e la compatibilità con qualsiasi procedura fiscale in grado di generare file con le caratteristiche standard necessarie alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.