Vuoi ottenere un buono Amazon da 200 con G DATA Total Security? Ultime possibilità

Hardware Upgrade e G DATA Italia mettono in palio tre buoni Amazon da 200 Euro da spendere, se si preferisce, nel periodo del Black Friday e del Cyber Monday, in cui ci saranno tantissime offerte sulle componenti tecnologiche, e non solo.

Per aggiudicarti un buono devi provare l'applicazione G Data Total Security come spiegato qui . Fra le recensioni che ci saranno consegnate, la redazione di Hardware Upgrade selezionerà le tre che riterrà a proprio insindacabile giudizio le più complete, a prescindere dal tipo di giudizio espresso! Se siete interessati affrettatevi , perché continueremo a vagliare le recensioni ancora per pochi giorni .

è una soluzione di antivirus particolarmente apprezzata nel settore per la logica di funzionamento che prevede la coesistenza di due motori. Si tratta della tecnologia che G DATA definisce, che si va ad unire a una serie di funzionalità proattive come G DATA BankGuard, Behavior Blocking, MailCloud e WebCloud.

G Data Total Security mette a disposizione diversi strumenti per la protezione del sistema come il Tuner, il Password Manager, la Protezione Minori e le funzionalità di Back-up. Il Tuner, nello specifico, potenzia, con pochi clic, le prestazioni del PC, eliminando le voci obsolete nella cache e altri file inutili. Il Password Manager, invece, permette di lavorare con password sicure e criptate, senza doverle memorizzare. La Protezione Minori è indirizzata agli utenti che condividono il sistema con i figli e vogliono che la loro presenza su internet sia il più tutelata possibile, mentre i Back-up consentono di salvare i dati come video e foto memorizzandoli localmente sul PC o caricandoli sul cloud