Wolters Kluwer: nuovo portale di assistenza per un supporto tempestivo ed efficace

Forte della sua posizione tra i primi fornitori di software, informazioni e servizi per il mondo dei professionisti nell'area fiscale, del lavoro e delle PMI, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha rilasciato il nuovo portale di assistenza alle proprie soluzioni che consentirà a professionisti ed aziende di risolvere con velocità e in maniera pratica i problemi tecnici e operativi che potrebbero eventualmente presentarsi nell'utilizzo delle sue soluzioni software.

Il nuovo portale di assistenza Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia offre tempestività e competenza, per rafforzare il rapporto di fiducia con il cliente

Accessibile all'indirizzo http://supporto.wolterskluwer.it/, il portale va a completare l’offerta di assistenza e supporto che l’azienda mette a disposizione ai propri clienti. Oltre al supporto telefonico, via mail e tramite webticket il portale renderà accessibili soluzioni e suggerimenti attraverso una sezione di FAQ disponibili non appena registrati al servizio.

E' Marco Bitossi, Customer Service Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, che racconta quali siano i principi e la filosofia alla base del servizio che hanno permesso di raggiungere livelli di eccellenza: “Assistere i clienti in modo superiore è determinante per creare e cementare un rapporto di fiducia forte e duraturo. La raggiungibilità del servizio, la tempestività della presa in carico della richiesta e la qualità della risposta rappresentano gli elementi che il cliente valuta in termini di valore aggiunto al prodotto. Il mantenimento del livello di servizio del canale telefonico deve andare di pari passo con l’introduzione di nuove modalità asincrone di contatto, come la mail e il webticket, in grado di assicurare una esperienza multicanale al cliente. I professionisti e le aziende sono ormai abituati ad avere varie possibilità di accedere a servizi di supporto e vogliono poter scegliere di volta in volta la modalità sincrona o asincrona. Il nostro nuovo portale completa l’offerta in senso digitale.”

L'85% delle richieste di assistenza viene risolto già alla prima chiamata

Sono i dati che testimoniano il livello di qualità del supporto erogato da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia: l'85% delle richieste di assistenza è risolto immediatamente con la "first call resolution", in pratica il cliente viene soddisfatto alla prima chiamata. Un risultato possibile grazie all'attenta organizzazione del servizio di assistenza: il personale che compone il team di customer support di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è infatti esclusivamente interno, distribuito su tutto il territorio nazionale, e viene costantemente aggiornato grazie ad un programma di formazione continua. Partendo da qui, il nuovo portale di assistenza e supporto fungerà inoltre da base in futuro per rinnovate modalità di comunicazione con i clienti, che potranno interagire in maniera agile ed innovativa con l'azienda.

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha disposto un programma di condivisione di metodi e argomenti di formazione anche con i partner, i quali sono messi nelle condizioni di poter erogare il supporto alla clientela. Il network di partner è molto esteso, presente in tutta Italia, e permette così di aggiungere competenze, tempestività e prossimità alla clientela di professionisti ed imprese, garantendo l'eccellenza del servizio.

Come di consueto, per Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è la centraltà del cliente a guidare la filosofia alla base dello sviluppo del servizio di Customer Service. "Consentire ai nostri clienti l’accesso ad un portale di assistenza e supporto è il raggiungimento dell’eccellenza nell’offerta. I professionisti e le aziende nostre clienti richiedono un rapporto diverso da quello asettico tra cliente e fornitore. Crediamo fermamente che la fidelizzazione passi attraverso la preminenza dei prodotti, l’innovazione continua ma anche attraverso un servizio e supporto efficace, efficiente, competente, accessibile, veloce e preciso. L’ampliamento al digitale dell’esperienza del supporto completa la nostra offerta multicanale e contribuisce a stabilire un rapporto sempre più stretto con i nostri clienti" sottolinea Pierfrancesco Angeleri, managing director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.