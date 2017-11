10GB in 4G e 1000 minuti a 7 ogni 4 settimane con Wind Smart 7 Gold Limited Edition. Come attivarla

Wind Smart 7 Gold Limited Edition è ancora disponibile per tutti coloro che vorranno attivarla come nuova SIM o anche come SIM in portabilità da altri operatori. Ricordiamo che l'offerta di Wind prevede un opzione tariffaria decisamente interessante che permette di ottenere a 7€ ogni 4 settimane ben 1000 minuti di chiamate verso tutti e addirittura 10GB di traffico dati in rete 4G veloce.

L'offerta di Wind può essere prenotata online direttamente a questa pagina compilando il relativo form con spedizione a domicilio gratuita. A posteriori dell'attivazione e fino al 21 gennaio 2018 sarà possibile per il nuovo utente Wind attivare a discrezione anche 200 SMS a 1 Euro ogni 4 settimane. Oltretutto a chi non basteranno i 1000 minuti presenti nell'offerta sarà possibile attivare anche l'opzione dei minuti illimitati verso tutti a 5 Euro ogni 4 settimane.

Il costo di attivazione della Wind Smart 7 Gold Limited Edition è di 8 Euro anche se diverranno 18 Euro se la SIM non rimarrà attiva per almeno 24 mesi. Il costo invece della SIM Wind è pari a 10 Euro con la presenza di 1 Euro di traffico incluso e in questo caso è comunque necessario obbligatoriamente ricaricare di almeno 15 Euro per coprire il costo di attivazione e il primo rinnovo dell'offerta.

Il piano tariffario preattivato è WIND BASIC che prevede chiamate a 29 cent/min senza scatto alla risposta, SMS a 29 cent e tariffazione al secondo con servizio SMS My Wind incluso. Costo settimanale 50 cent, gratuito il primo costo ma ricordiamo che il cambio piano verso Wind Basic è gratuito. In caso di cambio piano è possibile verificare lo stato attivo o disattivo del servizio SMS My Wind, chiamando il numero gratuito 403020.

Ricordiamo che al superamento dei minuti inclusi, verrà applicata una tariffa senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo di 29 cent/min. Superati i GIGA disponibili, la navigazione verrà bloccata. E’ possibile usufruire dei bonus dell’opzione se si ha credito sulla carta. L’offerta non è compatibile con tutte le opzioni che includono un bonus nazionale di minuti, SMS e GIGA ad eccezione delle Promo Veon e delle Optional + minuti, + SMS, + GIGA, Wind Unlimited, Internet 5Giga, Internet 10Giga, Internet 20GB,Internet 30Giga, Giga International, Porta i tuoi amici, Smartphone Box, Internet Box. I costi saranno scalati dal credito.