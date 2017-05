3 Italia abilita il roaming 2G/3G con le reti Wind. Roaming gratis anche in Europa

Come annunciato lo scorso mese di aprile, 3 Italia ha attivato il roaming nazionale su reti Wind gratuitamente per tutti gli utenti dell'operatore. La novità verrà esplicitata ai clienti per mezzo di un SMS informativo non appena nella propria zona sarà resa possibile la nuova opportunità con la promessa di coprire l'intero territorio nazionale entro la fine del mese di giugno per quanto riguarda le reti 2G e 3G, mentre per il roaming in 4G bisognerà aspettare almeno fino a luglio.

Gli utenti 3 Italia possono quindi sfruttare le reti Wind utilizzando il proprio piano sia per effettuare chiamate ed inviare SMS senza sovrapprezzi, ma anche per navigare su internet con il proprio bundle dati o con le proprie tariffe a consumo. Si tratta di una fase transitoria in cui è ancora necessario attivare l'impostazione di roaming sul proprio dispositivo, che ovviamente avrà termine non appena 3 Italia e Wind riusciranno ad abilitare la nuova rete unificata.

I clienti 3 Italia potranno come al solito continuare ad utilizzare il roaming con TIM, ma solo per quanto riguarda la copertura in 2G sia per chiamate ed SMS che per la (non di certo velocissima) connessione ad internet. Nella pagina del sito ufficiale tre.it è possibile consultare le FAQ con tutte le informazioni utili: qui leggiamo che l'offerta è disponibile sia per utenti privati che business con Partita IVA e che il roaming (da attivare manualmente sul dispositivo) sarà gratis per tutti.

La novità è stata annunciata a margine della presentazione dell'offerta Easy Europe, per navigare in Europa come in Italia senza costi aggiuntivi (in maniera simile a quanto fatto da Wind a partire dalla fine di aprile). Easy Europe è attiva dall'8 maggio per tutti gli utenti dell'operatore "per chiamare, mandare messaggi e navigare in Unione Europea" continuando "a usare la tua offerta nazionale anche in vacanza o in viaggio di lavoro senza costi aggiuntivi".

3 Italia anticipa la nuova Regolamentazione Europea che vieta costi aggiuntivi per il roaming all'interno del territorio della UE, in cui gli utenti dovranno usare il proprio smartphone con le medesime tariffe utilizzate sul territorio nazionale. I clienti 3 Italia possono utilizzare la propria tariffa flat (se presente) anche in Europa senza costi aggiuntivi, o pagare fino ad un massimo di 23 centesimi di euro per le chiamate, 7 centesimi per gli SMS, 24,4 centesimi per il traffico dati.

Sul sito ufficiale tre.it sono disponibili tutte le note relative al piano Easy Europe.