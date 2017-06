3 Italia chiude il roaming su rete TIM. Problemi in arrivo per almeno 70 comuni

3 Italia e Wind si sono ufficialmente unite in un unico operatore e la fase di transizione alla rete unica sta avvenendo in tutto il territorio italiano soprattutto con il passaggio dalle reti TIM a quelle Wind per il cosiddetto roaming ossia l'appoggio da parte di 3 Italia nel momento in cui vi sia un "buco" di rete. Proprio questo passaggio sta permettendo a 3 Italia di abbandonare completamente la rete TIM che dunque sarà solo un ricordo per gli utenti che dovranno però fare i conti, almeno per i primi giorni, con alcuni disagi dovuti al passaggio.

Effettivamente, come riportato dai colleghi di Mondo3, lo switch alle reti Wind è palesemente inevitabile per portare la rete unica di Wind e 3 Italia ed è altrettanto palese che alcuni comuni potrebbero nei prossimi giorni avere disagi con il passaggio. In questo caso sembra che solo 70 saranno i comuni che potrebbero momentaneamente rimanere "isolati" che conti alla mano risultano lo 0.88% del totale. Oltretutto in tali comuni sono poche centinaia i residenti e dunque il disagio dovrebbe essere comunque contenuto.

Proprio su questo è stata resa disponibile un elenco realizzato tramite le segnalazioni degli utenti di Mondo3 e che riportiamo per completezza alla notizia. Potrebbero esserci comunque anche ulteriori comuni che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane potrebbe subire disagi per il cambiamento della rete 3 Italia, in tal caso potete segnalarlo nei commenti.