3 Italia: è possibile attivare ancora la Play GT5 Super 20 Giga. Ecco come fare

L'operatore 3 Italia ha deciso di prorogare la sua offerta Play GT5 Super per tutti gli utenti provenienti da altri operatori. La promozione prevede l'attivazione dell'opzione capace di garantire ogni settimana 5GB di traffico dati per un totale di 20GB al mese con l'aggiunta di 1.000 minuti di chiamate verso tutti, diluite in soglie di 250 minuti a settimana, al prezzo di 5€ al mese senza scatti alla risposta e con effettivi secondi di conversazione.

L'offerta Play GT5 Super 20GB potrà essere attivata da chiunque provenga da altro operatore ed attivi dunque una nuova SIM 3 Italia contestualmente alla richiesta di portabilità. Recandosi nella pagina ufficiale di richiesta di portabilità si scopre come gli operatori ammessi all'offerta risultano essere Vodafone, TIM, PosteMobile ma anche Wind e tutti gli operatori virtuali come FastWeb, Tiscali Mobile, CoopVoce, Erg Mobile, DigiMobil, KenaMobile, NoiTel Mobile, Rabona Mobile che vengono delineati nella sezione Altro del form di richiesta.

Come attivare la promozione Play GT5 Super? Quello che gli utenti dovranno fare sarà recarsi alla pagina ufficiale per la richiesta del coupon di portabilità e compilare il form con le richieste di 3 Italia. A questo punto sarà necessario seguire le indicazioni dell'operatore recandosi ad uno dei tanti centri fisici di 3 Italia sparsi per la nostra penisola oppure richiedendo la spedizione a domicilio della nuova SIM e dei contratti da firmare.

Come funziona la Play GT5 Super 20GB? L'offerta prorogata fino a data da definirsi prevede che ogni settimana l'utente possegga 250 minuti di chiamate verso tutti, numeri nazionali o anche mobile, e 5GB di traffico dati al costo di 1.25€. Questo significa che al mese, ossia ogni 28 giorni, si otterrà al costo di 5€ la bellezza di 1.000 minuti di chiamate e 20GB di traffico dati.

Il costo di attivazione dell'offerta è di 9 Euro mentre il costo della nuova SIM sarà di 5€ con nessun credito al suo interno e dunque sarà necessario realizzare la prima ricarica nell'immediato con l'attivazione della SIM per permettere l'attivazione anche dell'offerta. Per chi richiede la SIM online invece il costo è di 20€ per la SIM con al suo interno 20€ di traffico dati già incluso con spedizione della SIM gratuita.

Ricordiamo che tutti i pagamenti sono su credito residuo e che la promozione include la navigazione internet solo sotto rete 3G. L’opzione 4G LTE, che consente di accedere alla rete dati LTE di 3 Italia sarà in promozione a 0 euro invece di 1 euro al mese fino al 31 Marzo 2018, per tutti i nuovi clienti.