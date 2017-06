3 Italia, ecco le date della chiusura del roaming TIM in tutta Italia

La chiusura del roaming con TIM da parte di 3 Italia è già iniziata dal mese di aprile dell'anno scorso, quando la compagnia dichiarava che aveva "avviato un piano di spegnimento parziale del servizio di roaming nazionale in alcune aree dove il livello di qualità raggiunto dalla propria rete aveva portato alla fruizione nulla o residuale di tale servizio da parte dei clienti". Da parziale, però, lo spegnimento diventa totale adesso che WindTre è definitivamente una realtà e che le due compagnie puntano ad utilizzare un network unico per favorire una migliore copertura.

Secondo quanto riporta Mondo3, lo spegnimento del roaming TIM per i clienti 3 avrà inizio da oggi, 20 giugno, a partire dalla Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. L'importante traguardo viene pertanto raggiunto inizialmente in alcune regioni del Nord Italia, che verranno seguite il 27 giugno da Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. L'operazione verrà in seguito svolta anche in Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria a partire dal 4 luglio, mentre l'11 luglio sarà la volta di Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Queste le date a partire dalle quali gli utenti 3 utilizzeranno solo il roaming Wind.

Ci saranno delle agevolazioni per alcune mete in cui si riversa il maggior numero di turisti, che potrebbero beneficiare per questa estate dell'apporto delle reti TIM. Lo spegnimento del roaming avverrà il 23 agosto nelle località turistiche del Nord Ovest e del Nord Est d'Italia, mentre in quelle del Sud e del Centro avverrà il 30 agosto. A seguire di questa fase transitoria verranno lanciati i lavori per rendere operativa la nuova rete unica della joint venture con Wind e Tre, che potranno adottare infrastrutture realizzate con la collaborazione del colosso ZTE.

3 Italia ha fatto per anni uso delle reti TIM in 2G e lo scorso febbraio si parlava di spegnimento del roaming ad agosto. Le tempistiche sembrano essere del tutto rispettate, con l'arrivo della nuova infrastruttura unica insieme a Wind che è atteso a partire dal mese di dicembre per le prime aree. Il tutto verrà fatto nel nome di una "maggior copertura e capacità di rete", con l'uso della rete unica che sarà il primo segnale concreto della nascita della nuova joint venture che ha dato vita al primo operatore italiano in termini numerici, ma che ancora viene inteso come due entità separate.