3 Italia: in arrivo nuove offerte per gli utenti. All-In Start, Play e SuperInternet

Dall'operatore 3 Italia giungono notizie positive per gli utenti grazie ad un rinnovamento dalla prossima settimana di alcune tariffe di sicuro interesse. In questo caso parliamo delle nuove All-In Start ma anche di Play "3 Euro" e delle opzioni SuperInternet che permettono i navigare dai dispositivi in mobilità. In questo caso sono offerte tutto incluso che dunque potranno fare gola agli utenti che usano molto internet da mobile e non vogliono comunque tralasciare nulla al di fuori del proprio profilo. Da non dimenticare anche la nuova Giga Boom che permetterà di acquistare una tantum GB da poter usare poi tutto l'anno.

Partiamo innanzitutto dalla nuova All-In Start che prevederà con il pagamento di un canone ogni 4 settimane di 10 euro la possibilità di utilizzare fino a 500 minuti per le chiamate verso tutti, quindi 500 SMS anche questi verso tutti e 5GB di traffico dati. In questo caso l'opzione LTE, che solitamente è a pagamento potrà invece essere attivata ed utilizzata in modo completamente gratuito fino al 3 marzo 2018 per poi passare a pagamento ad 1 Euro a rinnovo. Per questa nuova All-In Start sarà necessario pagare l'attivazione di 3€ per tutti coloro che realizzeranno una portabilità da altro operatore oppure di 9€ per chi vorrà acquistare una nuova SIM. Per tutti coloro che sono invece già con 3 Italia ma vogliono cambiare tariffa il costo è di 15€.

Le nuove opzioni invece della SuperInternet permettono agli utenti di ottenere 10 o 30GB di traffico internet ogni 4 settimane ad un prezzo di 5€ o 15€. Queste saranno attivabili solo su di una SIM dati con piano SuperWeb New ma potranno godere dell'opzione LTE gratuita fino al 31 marzo 2018 che diverrà poi ad 1€ a rinnovo successivamente a meno di una sua disattivazione. Per completezza diciamo che superate tali soglie gli utenti potranno navigare al costo di 50 centesimi ogni 100MB mentre il costo di attivazione sarà pari a 9€ e saranno possibili solo per nuovi clienti.

Per quanto riguarda invece la nuova offerta Play, in questo caso gli utenti, al costo di 3 Euro potranno ottenere ogni 4 settimane 300 minuti verso tutti e 3GB di traffico dati. In questo caso però con la nuova offerta la tariffazione avverrà settimanalmente e dunque gli utenti avranno soglie da 75 minuti e da 750 MB ogni 7 giorni. Per quanto concerne invece i costi di attivazione in questo caso si parla di 9€ per i nuovi clienti e di 15€ per chi possiede già una SIM di 3 Italia. Al solito anche per questa offerta l'operatore regala l'opzione LTE gratis fino al 31 Marzo 2018 per poi richiedere 1€ a rinnovo.

Infine da non dimenticare anche la nuova Giga Boom la quale permetterà di avere in caso di emergenza traffico dati in più da consumare entro la fine del 2017. Nello specifico l'offerta prevede al costo di 10 Euro per i nuovi clienti e di 15 Euro per gli utenti 3 Italia, la possibilità di ottenere 15GB da utilizzare quando si vorrà. Per ulteriori informazioni sulle offerte che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.