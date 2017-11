Tutti i nuovi clienti che attiveranno una SIM con l'operatore 3 Italia dal 20 novembre 2017 al 21 gennaio 2018 potranno usufruire della rete 4G LTE ad alta velocità gratuitamente almeno fino al 31 maggio 2018. Oltretutto potranno usufruire della promozione anche tutti i clienti proveniente da altro operatore che dunque hanno richiesto la portabilità in 3 Italia. La promozione riguarderà sia gli utenti ricaricabili sia quelli in abbonamento e scadrà in modo del tutto automatico a partire dal 1° giugno 2018.

Sappiamo come attualmente gli utenti devono pagare 1€ al mese per poter sfruttare la massima velocità della rete di 3 Italia. Una decisione arrivata qualche mese fa direttamente con un comunicato stampa dell'operatore la quale di certo aveva creato qualche dissapore tra gli utenti. Al momento però la novità riguarda solo i nuovi clienti e dunque nessuna possibilità per chi è già utente 3 Italia di avere una "promozione" sul pagamento della rete veloce.

Ricordiamo come tutte le offerte di 3 Italia con il bundle dati includono solo la navigazione internet sotto rete 3G mentre l’opzione 4G LTE è attivabile o disattivabile in qualsiasi momento dall’Area Clienti 3. Nello specifico dunque i già clienti possono navigare con l’alta velocità di 3 Italia attivando l’opzione 4G LTE al costo di 1 euro al mese. Ricordiamo anche come un cliente 3 Italia potrà decidere di non attivare l’opzione 4G durante la sottoscrizione della nuova Sim ricaricabile, in caso di attivazione non contestualmente l’attivazione della SIM l’opzione prevederà il costo mensile di 1 euro.