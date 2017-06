3 Italia lancia la Giga Bank, per non perdere i giga non consumati

Da sempre nel mondo italiano della telefonia quando si arriva a fine mese si perde tutto il bundle di dati, chiamate e messaggi che non sono stati utilizzati. Dei "mille" contenuti offerti dall'utente se ne usa spesso solo una parte, e se nel mese successivo abbiamo bisogno di un pacchetto più consistente per svariati motivi non possiamo usare quanto non sfruttato in precedenza. La situazione potrebbe cambiare con la nuova innovativa Giga Bank di 3 Italia.

L'operatore telefonico ha annunciato una feature all'interno delle nuove offerte ALL-IN, FREE e Super Internet grazie alla quale l'utente potrà "utilizzare i Giga non consumati nel mese entro la fine del mese successivo". L'utente non potrà accumulare soglie di dati in maniera illimitata e non potrà ovviamente abusare della possibilità offerta da 3 Italia, tuttavia potrà usare quanto rimasto nel mese appena concluso anche nel periodo immediatamente successivo.

Il nuovo servizio è incluso nelle tre offerte che abbiamo menzionato poco sopra ed è in vigore dallo scorso 21 giugno 2017. Non avrà alcun costo aggiuntivo per l'utente: "È un servizio totalmente gratuito pensato da Tre per farti vivere le offerte fino all'ultimo Giga", si legge sul sito ufficiale della compagnia. La possibilità può essere sfruttata sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea senza alcun costo aggiuntivo, grazie a quanto reso possibile dall'opzione Easy Europe.

La nuova Giga Bank rappresenta una nuova tendenza nel panorama della telefonia italiana? È ancora presto per dirlo e bisogna vedere quale sarà il seguito di questa nuova iniziativa, anche se di fatto la comodità di poter sfruttare il bundle dati non utilizzato per un periodo di tempo raddoppiato è una proposta molto interessante. Sarebbe naturalmente meglio poter scegliere abbonamenti flat, questo è ovvio, ma ribadiamo il concetto: qualcosa si sta muovendo.