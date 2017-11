3 Italia: ultimi giorni per attivare Play GT5 Super e Play G7 Extra. I dettagli

Ultimi giorni per tutti coloro che vogliono approfittare delle offerte di portabilità realizzate da 3 Italia e che riguardano Play GT5 Super ma anche Play GT7 Extra. In questo caso per la prima sarà possibile richiedere il passaggio da altri operatori ancora per tutta la giornata di oggi, 16 novembre, mentre per Play GT7 Extra si avrà tempo fino al prossimo 19 novembre. Vediamo i dettagli delle diverse offerte e come poterle attivare.

Play GT5 Super

L'offerta prevede:

1.000 minuti di chiamate verso tutti

20GB di traffico dati su rete 3Italia

Costo: 5€ ogni 4 settimane con soglie e costi settimanali ed addebito su credito residuo

Costo di attivazione: 9€

Fino al 16 novembre 2017

Per questa offerta sarà necessario compilare il form direttamente a questa pagina ed attendere il coupon da parte dell'operatore per poter attivare l'offerta.

I clienti per attivare l’offerta dovranno sostenere anche il costo della nuova SIM ricaricabile 3. Nei 3Store il costo consigliato di una nuova SIM è pari a 5 euro con 0 euro di traffico incluso. Invece, se si acquista online, sul WebStore di Tre, il costo della nuova SIM è di 20 euro con 20 euro di traffico incluso. La spedizione è gratuita.

Play GT7 Extra

L'offerta prevede:

1.000 minuti di chiamate verso tutti

30GB di traffico dati su rete 3Italia

Costo: 7€ ogni 4 settimane con soglie e costi settimanali ed addebito su credito residuo

Costo di attivazione: 9€

Fino al 19 novembre 2017

In questo caso l'offerta può essere attivata direttamente a questa pagina e il costo della SIM risulta pari a 20€ ma con una ricarica già inclusa di 20€. Ricordiamo che in attivazione con l'offerta automaticamente viene posto in essere il piano base Power29 che prevede un costo di 50 centesimi di euro ogni 7 giorni. In alternativa a questo è possibile attivare Play SMS Plus che prevede 300 SMS a 2Euro ogni 30 giorni andando a scontare il canone del piano base. La connessione in 4G LTE - che solitamente ha un costo di 1€ al mese - per chi sottoscrivere l’offerta è in promozione a 0€ fino al 31/03/2018. Superata tale data, verrà addebitato 1€ se si desidera continuare a navigare in 4G.

Ricordiamo anche che PLAY GT7 Extra può essere attivata solo online ed esclusivamente per i clienti che scelgono di passare a Tre richiedendo la portabilità del numero dal vecchio provider alla nuova SIM.