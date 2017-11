30 GB di internet e 1000 minuti a 7 euro: 3 propone la PLAY GT7 Extra a vecchi e nuovi clienti

Definire l'operato di Wind Tre aggressivo sarebbe un eufemismo, dal momento che ha iniziato ad offrire Giga come se non ci fosse un domani. Abbiamo parlato di Wind a più riprese negli ultimi giorni per via delle proposte impressionanti: l'operatore arancione offre ai clienti TIM e di operatori virtuali 30 GB e 1000 minuti a 7 euro, 15 GB e 1000 minuti a 5 euro, e a tutti gli altri 10 GB e 1000 minuti a 7 euro. Adesso è il turno di 3 Italia, che ha iniziato a proporre la sua PLAY GT7 Extra ai vecchi utenti attraverso un messaggio di testo mirato.

L'attivazione della promozione è possibile entro il 6 novembre attraverso qualsiasi 3Store, tuttavia per iniziare la procedura di portabilità (MNP) è necessario aver ricevuto precedentemente il messaggio (fonte: Mondo3): "Ancora più giga con PLAY GT7 Extra: 30 giga e 1000 minuti a 7E/mese, soglie settimanali. Corri nei 3Store entro il 6/11 per dettaglio costi e per passare a 3". Il costo dell'attivazione è di 9 euro, mentre gli addebiti vengono effettuati ogni 4 settimane.

Con l'offerta viene attivata sulla SIM il piano base Power29 che prevede un costo di 50 centesimi ogni settimana. Il 4G LTE è invece gratuito fino al 31 marzo 2018, salvo proroghe, e in seguito verrà proposto a 1 euro al mese o potrà essere eliminato dalla propria SIM. Con l'opzione i vecchi utenti 3 Italia che decidono di tornare con l'operatore e che hanno ricevuto il messaggio potranno godere di 1000 minuti e 30 GB di internet al mese, con soglie e addebiti settimanali.

La promozione può essere attivata anche su schede SIM del tutto nuove, senza effettuare la portabilità da altro operatore. La PLAY GT7 Extra può essere richiesta solo online a questo indirizzo, con la scheda che arriverà al proprio domicilio al costo di 20 euro, con incluso un credito di 20 euro all'interno della SIM. Anche in questo caso viene attivato il piano Power29 che prevede il pagamento di 50 cent. ogni settimana e l'opzione 4G LTE è gratuita fino al 31 marzo 2018.