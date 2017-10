7 euro per 30 GB di internet e 1000 minuti con Wind Smart 7 Platinum: ecco come attivarla

Dopo avervi riportato la scadenza di Wind Smart 5 Star, non possiamo non parlarvi della Wind Smart 7 Platinum. Entrambe sono state annunciate ad inizio ottobre e rappresentano con molte probabilità le opzioni più succulente dell'operatore telefonico. Wind Smart 5 Star offre 1000 minuti e 15 GB di internet a 5 euro ogni 28 giorni (maggiori informazioni e le procedure per l'attivazione qui), mentre Wind Smart 7 Platinum è impressionante con un bundle dati di 30 GB e 1000 minuti di chiamate verso tutti gli operatori nazionali. Le due offerte possono però essere attivate solo da attuali clienti TIM e di operatori virtuali (escludendo PosteMobile).

Il costo di attivazione di entrambe le promozioni è di 14 euro se la SIM rimane attiva per 24 mesi, altrimenti sarà di 24 euro. Le considerazioni che abbiamo fatto sulla Smart 5 Star qua vengono amplificate: questa è l'offerta che fa per voi se avete bisogno di un enorme bundle di Giga da sfruttare sia sul cellulare che sul computer connesso in tethering. La consigliamo soprattutto a chi abita in una zona centrale, visto che la copertura di Wind non è paragonabile a quella di altri operatori come TIM e Vodafone (soprattutto in termini di velocità). Inoltre, l'operatore utilizza la banda 800 MHz per la connessione alle reti 4G LTE, non presente su tutti gli smartphone.

Per verificare la copertura 2G / 3G / 4G di Wind clicca qui.

Da segnalare anche la possibilità di espandere il proprio bundle di traffico dati fino ad un massimo di 40 GB grazie all'iniziativa Porta i tuoi amici in Wind. Come abbiamo spiegato in occasione della Smart 5 Star, infatti, anche sulla Wind Smart 7 Platinum ogni invito consente di avere 2 GB di traffico internet aggiuntivo ogni 28 giorni. Se si è invitati da un attuale cliente Wind, inoltre, si possono avere ulteriori 2 GB di traffico internet. Inoltre l'utente riceverà la possibilità di utilizzare l'offerta internet gratuita anche all'esaurimento dei Giga contenuti nel pacchetto con un limite nella velocità di trasferimento dei dati imposto a 128 kbps (altrimenti viene bloccata).

Come attivare Wind Smart 7 Platinum

A differenza di Wind Smart 7 Start, che ufficialmente sarà sottoscrivibile fino ad oggi 27 ottobre, Wind Smart 7 Platinum è attivabile in ogni negozio Wind senza richiedere alcuno sconto online o senza ricevere telefonate da parte dell'operatore telefonico. L'opzione non è attivabile su nuove SIM, ma solo su SIM TIM e di operatori virtuali (non PosteMobile) con le quali si richiede la portabilità (MNP) su nuova SIM Wind. L'offerta non è pertanto disponibile per gli attuali utenti Wind, Vodafone e PosteMobile, o su SIM non ancora registrate con gli altri operatori. Il costo dell'operazione in negozio è di 35 euro, parte dei quali verranno integrati nella nuova SIM.