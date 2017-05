A Perugia una doppia rete in fibra FTTH. Dopo Open Fiber in arrivo anche la Flash Fiber

Perugia ha deciso di aiutare i propri cittadini nella fruizione della Fibra e ha siglato un accordo con TIM e Fastweb per la disposizione della fibra FTTH nelle zone dove non arriverà la Open Fibra di Enel. Un importante accordo del Comune di Perugia con la Flash Fiber srl che permetterà di cablare quasi completamente la rete in tutto il territorio perugino della città con una velocità di 1 Gbps. La città di Perugia dunque diviene il primo comune ad ottenere una doppia fibra con Enel e TIM e Fastweb in società e che permetteranno dunque di aiutare ancora di più i cittadini nella fruizione di questo strumento divenuto ormai di inevitabile utilizzo nelle case di tutti.

L'accordo oltretutto prevede anche la possibilità per Flash Fiber di utilizzare a titolo gratuito tutte le le infrastrutture già presenti nel territorio per cercare di velocizzare le operazioni di messa a terra dell'intero cablaggio. Addirittura si cercherà di utilizzare un nuovo tipo di scavo in cui il taglio stradale risulterà quanto meno invasivo possibile con delle mini tracce e non con le classiche perforazioni.

Non è tutto visto che a Perugia i lavori di cablatura della città sono già iniziati e l'obiettivo per le società e soprattutto l'amministrazione comunale è quello di riuscire a coprire la città almeno per il 50% entro il prossimo 2018 soprattutto nelle zone dove Open Fiber non andrà a coprire come Castel del Piano ma anche Colombella e Bosco oltre a Piccione. In questo caso la possibilità di velocizzare la messa a terra della FTTH sembra essere quanto mai palese visto che già sono pienamente coperti a livello di FTTC. Un vantaggio rispetto ad Open Fiber che invece ha dovuto realizzare il tutto ma che è già riuscita a completare almeno il 50% della copertura che si attendeva ed è pronta ad aumentare all'80% addirittura entro il mese di settembre.