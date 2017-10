All-IN 8: ecco la nuova offerta di 3 Italia con 8GB di traffico dati a 10 ogni 4 settimane

Da poco è stata riattivata la promozione ricaricabile All-IN 8 con 3 Italia che al costo di soli 10€ permette di ottenere 800 minuti di telefonate gratuite, quindi 800 SMS e soprattutto 8GB di traffico dati sotto rete 4G. A differenza delle altre offerte promozionali All-IN ecco che la nuova All-IN 8 non presenta delle soglie settimanali e dunque gli utenti potranno usufruire di tutto il traffico che vorranno con soglie ogni 28 giorni. Un plus non indifferente che solitamente poneva dei limiti a chi non voleva sottostare alle soglie settimanali.

La promozione è attivabile da tutti i clienti che riceveranno un SMS direttamente dall'operatore e dunque saranno esclusivamente selezionati dallo stesso fino al prossimo 19 novembre. Non è chiaro se l'operatore deciderà di far rimanere esclusiva la promozione solo ad alcuni selezionati clienti o se invece nelle prossime settimane deciderà di promuoverla anche a tutti gli utenti come una classica promozione da negozio.

Per tutti i fortunati comunque sarà possibile attivare la promozione pagando un costo di 8€. Per il resto come detto la promozione potrà arrivare solo tramite SMS direttamente dall'operatore e non si potrà, almeno al momento, farne richiesta in nessun modo se non selezionati. A voi è capitato di ricevere il messaggio di invito? Fatecelo sapere nei commenti.