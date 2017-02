Annunciato il logo ufficiale del 5G, verrà utilizzato dal 2018

Il 5G è attesocome la prossima evoluzione del mercato delle telecomunicazioni, ma bisogna aspettare ancora per la sua diffusione commerciale. Alcuni provider di servizi di rete hanno già iniziato i primi test sulle nuove tecnologie, tuttavia mancano ancora regolamentazioni chiare e standard ben definiti. Fino a poche ore fa mancava addirittura un simbolo per caratterizzare la tecnologia, lacuna ormai colmata con l'annuncio del logo ufficiale del 5G.

Il logo ha molto in comune con quello di LTE Advanced Pro e condivide alcuni elementi anche con quello del 4G originale. Le piccole onde sono adesso proposte in colore verde, e non in rosso, e hanno un andamento più lineare e definito. Lo scopo di questo cambiamento, insieme ai tratti più forti utilizzati per il carattere della scritta 5G, è di dare una connotazione più robusta all'intero logo e identificare con gli stessi parametri anche la tecnologia ad esso legata.

Ma a che serve un logo per il 5G? I produttori di strumenti compatibili con le nuove reti e i fornitori di servizi potranno presto iniziare ad utilizzarlo per dichiararne il pieno supporto secondo gli standard ufficiali. Ironia della sorte: ad oggi mancano degli standard precisi, anche se entro la fine dell'anno prossimo potrebbero essere già stati definiti con l'arrivo dei primi prodotti compatibili. I primi standard tecnici dovrebbero essere rilasciati nel 2018, quelli definitivi entro il 2020.

Gli operatori di rete e i produttori potranno iniziare ad utilizzare il logo già nella prima fase, e si sono già mostrati piuttosto interessati a balzare sul vagone del 5G. L'interesse non è dovuto solamente alle velocità di trasferimento raggiungibili, in effetti non troppo determinanti sulle connessioni mobile, ma soprattutto è dovuto alla possibilità di collegare insieme un numero elevato di dispositivi. Il tutto a vantaggio della smart city, con il 5G che potrebbe essere determinante per la sua evoluzione.