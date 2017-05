Assistenza clienti TIM: una settimana di attesa per non avere risposta

Lo scorso giovedì 4 maggio ti svegli e ti accorgi di aver ricevuto un addebito di 54,09 Euro sul credito residuo della tua prepagata TIM. Pensando di non essere ancora del tutto sveglio, vai a controllare il dettaglio di traffico e consumi sulla sezione riservata MyTIM del sito web dell'operatore e riscontri un consumo di "altro traffico dati" di 2,90 MB (megabyte) per il quale è stata addebitata la cifra di cui sopra. Ulteriori controlli ti portano a riscontrare che questo "altro traffico dati" è traffico effettuato in roaming ed effettivamente la sera precedente ti trovavi all'estero.

Del resto vivi vicino al confine con la Svizzera e spesso ti capita di sconfinare: da ormai diverso tempo lasci il roaming attivo, senza pacchetti promozionali particolari, poiché per l'utilizzo che fai trovi assolutamente ragionevole pagare la tariffa standard di 7 centesimi di euro per MB. Ti saresti aspettato, quindi, di trovare un addebito di 20,3 centesimi di euro.

Insomma, c'è evidentemente un errore da qualche parte: non sai dire se si possa trattare di un problema sul tuo telefono o di un errato addebito da parte dell'operatore. Per fare chiarezza decidi quindi di contattare l'assistenza e chiedere una verifica. La pratica viene aperta lo stesso 4 maggio, attorno alle ore 9, e il servizio clienti ti comunica che sarai ricontattato il prima possibile, non appena le verifiche avranno permesso di scoprire cosa sia accaduto.

Passano i giorni e nessuno si fa sentire. Provi allora, più volte, a ricontattare l'assistenza e ottieni sempre la stessa risposta: "La pratica risulta aperta e sarà ricontattato il prima possibile". A distanza di una settimana e quattro solleciti, evidentemente poco fruttuosi, ancora nessuna riscontro. Una latitanza che ti lascia nella situazione di non poter avere la tranquillità di utilizzare il cellulare all'estero, con il rischio di trovare un'altra spiacevole sorpresa come quella raccontata poco sopra.

Questa vicenda ci ha permesso di vivere in prima persona un problema concreto in cui molti di voi lettori potrebbero essersi riconosciuti. Ecco che la parola passa ora a voi: vi siete mai dovuti rivolgere all'assistenza clienti di TIM? Che esperienza avete avuto? Siete stati vittima di attese e lungaggini irragionevoli? Raccontatecelo nei commenti!