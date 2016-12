Bene le vendite di smartphone business, soffrono i tablet

Nel corso del terzo trimestre 2016 le vendite di soluzioni smartphone dedicate specificamente alla clientela business hanno registrato un incremento sensibile rispetto al corrispondente periodo dello scorso anni, con un +19,4% che ha portato a vendite per circa 112,2 milioni di pezzi.

Questi dati, raccolti da Strategy Analytics, evidenziano come il settore degli smartphone per utenza professionale sia ancora in forte espansione e capace di generare interessanti margini per i produttori coinvolti con proprie soluzioni. Così non è invece per le proposte tablet destinate allo stesso tipo di pubblico, che nel corso del periodo di riferimento hanno evidenziato vendite in contrazione.

Nello specifico parliamo, per il terzo trimestre 2016, di un calo del 12,9% per un totale di 19,3 milioni di prodotti commercializzati. La contrazione è generalizzata ma più evidente peer quanto riguarda i tablet basati su OS Apple iOS con il -20,4%, dato che si confronta con il calo del 14,1% per le proposte basate su sistema operativo Google Android.

Le difficoltà di vendita dei tablet rivolti ad utenza business sono legate sia ad una saturazione della offerta di mercato sia ad un generale allungamento dei tempi di utilizzo dei tablet già nelle mani degli utenti. Quest'ultima dinamica è del resto comune anche al segmento dei tablet consumer, per i quali i consumatori faticano a trovare nelle novità dei prodotti più recenti una valida giustificazione all'acquisto.

A rappresentare una eccezione troviamo i tablet basati su sistema operativo Microsoft Windows, che nel periodo di riferimento hanno chiuso con una crescita annuale del 10.8% grazie all'impatto generato dalle soluzioni 2-in-1 che in parte vanno a sovrapporsi alle proposte notebook tradizionali, in parte impattano sui risultati complessivi del settore dei sistemi tablet Windows.