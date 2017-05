Bye Bye Windows Phone: le vendite trimestrali crollano a 5 milioni di dollari

I risultati finanziari trimestrali di Microsoft, dei quali abbiamo dato segnalazione in questa notizia, confermano ufficialmente quello che da tempo era diventata una certezza. L'azienda americana non farà presumibilmente un annuncio diretto a riguardo ma la propria divisione Windows Phone può essere ormai considerata fuori dal mercato.

Nel corso del terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2017, corrispondente ai primi 3 mesi dell'anno, Microsoft ha indicato come il fatturato proveniente dai telefoni basati su sistema operativo Windows Phone sia calato di 730 milioni di dollari rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Nel terzo trimestre fiscale 2016 l'azienda aveva registrato vendite per 735 milioni di dollari legate a prodotti Windows Phone.

La conseguenza diretta è che il fatturato nel trimestre di riferimento sia sceso a circa 5 milioni di dollari USA, una cifra ininfluente sia pensando al totale dell'attività di business di Microsoft sia con riferimento al mercato degli smartphone in generale. A titolo di confronto segnaliamo come nel corso del terzo trimestre dell'esercizio fiscale 2015 l'azienda aveva registrato un fatturato di poco meno di 1,4 miliardi di dollari riferito ai telefoni Windows Phone.

Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2017, corrispondente agli ultimi 3 mesi dell'anno 2016, l'azienda americana aveva già segnato una importante contrazione nelle vendite con un dato di 200 milioni di dollari di fatturato. L'ultimo dato trimestrale conferma come questo business sia arrivato al capolinea, ed è la stessa Microsoft a confermare che le stime per i prossimi trimestri siano di una incidenza pressoché nulla sul fatturato attesa da parte dei telefoni Microsoft.

Microsoft non ha del resto introdotto nuovi terminali della famiglia Lumia da lungo tempo, e gli aggiornamenti introdotti con il Creators Update di Windows 10 sono stati resi disponibili solo per un limitato numero di telefoni. La strategia è quindi quella di uscire dalla commercializzazione di smartphone, dando spazio in questo importante segmento di mercato ai prodotti Microsoft che possono venir utilizzati con telefoni basati su sistemi operativi Google Android o Apple iOS.