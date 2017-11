CoopVoce Top 7 Giga: 1000 minuti e 7 Giga in 4G a 9 euro al mese dal prossimo 20 novembre

Dal prossimo lunedi 20 novembre è in arrivo una nuova offerta di CoopVoce la quale permetterà a nuovi utenti o anche ai già clienti Coop di attivare CoopVoce Top 7 Giga che ad un costo di 9 Euro ogni 30 giorni e fino a tempo indeterminato permetterà di avere 1.000 minuti verso tutti i numeri fissi nazionali e mobili oltre a 7GB di traffico dati su rete 4G. Un'offerta interessante che potrà essere attivata direttamente sul portale CoopVoce o anche nei negozi dell'azienda.

Per tutti i clienti in arrivo da altri operatori sarà possibile effettuare la portabilità con un costo di attivazione gratuito. La SIM CoopVoce al momento ha un costo di 10€ con al suo interno 5€ di traffico incluso ma il nuovo cliente chiaramente dovrà ricaricare entro una settimana dall'esito positivo della portabilità per attivare la promozione Top 7 Giga. Per tutti i clienti già CoopVoce invece è previsto un contributo di attivazione di 9 Euro.

Per tutti i clienti che attiveranno l'offerta in alcuni punti aderenti come Unicoop Firenze, Coop Alleanza 3.0 e Coop Sicilia dal 20 novembre al 28 dicembre riceveranno 30 euro di traffico telefonico in omaggio. Il bonus sarà utilizzabile verso tutti e senza vincoli ad eccezione del traffico internazionale.

Essendo un'offerta in qualunque momento il cliente CoopVoce potrà disattivare Top 7 Giga tramite l'Area Clienti direttamente sul sito ufficiale dell'azienda oppure chiamando il numero gratuito 4243688 dalla propria sim CoopVoce. Non solo si potrà anche chiamare il 188 gratuitamente o accedere all'applicazione di CoopVoce. Ricordiamo che CoopVoce non è altro che un'operatore virtuale in Italia il quale utilizza la rete TIM.