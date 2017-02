Da Vodafone 4 GB di internet gratis per San Valentino

All'interno delle iniziative We Care rientra una nuova promozione da parte di Vodafone per celebrare la festa degli innamorati. Dalla mezzanotte di lunedì 13 febbraio e per tutte le successive 24 ore tutti i clienti Vodafone - privati, professionisti o aziende - potranno collegarsi gratuitamente ad internet sfruttando un massimo di 4 GB di traffico senza impattare sul proprio bundle dati. Il tutto per "rendere ancora più speciale la giornata di San Valentino".

Il traffico in offerta sarà sfruttabile con tutte le tipologie di contenuti, quindi navigazione sul web, l'ascolto di musica e la riproduzione di video in streaming, ma anche e soprattutto per scambiare gli auguri con la persona amata. E farlo anche in maniera piuttosto creativa, visto che con il bundle offerto si può condividere davvero parecchia roba. I 4GB di traffico internet offerti in regalo dall'operatore rosso saranno utilizzabili anche con le più veloci reti 4G LTE.

Le giornate di navigazione gratuita offerte in regalo da Vodafone in occasioni speciali compiono tre anni all'interno del progetto We CARE con cui l'operatore punta a consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti. La nuova iniziativa per gli innamorati (e non solo) sarà sottolineata attraverso una campagna promozionale realizzata dal Team Red che verrà trasmessa in onda sulle principali emittenti televisive e sul web.

Ma cosa deve fare l'utente per attivare i 4GB gratis per il giorno di San Valentino? A quanto pare niente: Vodafone dichiara che l'opzione si attiverà automaticamente su tutti gli smartphone, i tablet e le internet key. Anche la disattivazione è assolutamente automatica con i clienti che, terminati i 4GB o terminato il vincolo temporale, continueranno a navigare come di consueto con la propria offerta se al suo interno è previsto del traffico dati.