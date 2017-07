Ecco ogni indirizzo e ogni città dove ci sarà la fibra in Italia

Infratel ha pubblicato l'esito della consultazione sulle aree grigie e nere per il triennio che si concluderà nel 2020 e, più interessante, ha pubblicato un database in cui si possono leggere i nomi delle città che verranno coperte con fibra ottica (FTTC o FTTH), complete dei singoli indirizzi che riceveranno la tanto attesa connessione a banda ultra-larga. Le diverse aree vengono suddivise in bianche con banda larga inesistente, grigie con un solo operatore di rete; nere con almeno due operatori che già operano in condizioni di concorrenza sulla banda larga.



Copertura a marzo 2017

Copertura al 2018

Copertura al 2019

Copertura al 2020

Sulle aree grigie e nere sono presenti oltre 19 milioni di civici per 25,5 milioni di unità immobiliari. Infratel ha inoltre suddiviso i servizi possibili in due livelli: Over100 (oltre i 100 Mbps in download e 50 in upload), Over 30 (oltre i 30 Mbps e 15 in upload). Nel bando rilasciato è presente leggere tutti i dati relativi alla copertura attuale (misurata a marzo 2017), e quelle stimate al 2018, 2019 e 2020. Se oggi la copertura in "Over100" è prevista su 530 mila civici e quasi 10 milioni in "Over30", nel 2020 saranno 4,1 e 11,7 milioni i civici coperti con Over100 e Over30.

L'intero studio, per approfondimenti, può essere trovato a questo indirizzo. Nel documento si legge che l'incremento di copertura maggiore sarà fra il 2017 e il 2018, mentre la situazione si stabilizzerà fino al 2020. Il 2019 e 2020 sarà quello in cui si punterà maggiormente all'espansione delle reti Over100, parzialmente ai danni delle connessioni Over30 già consolidate. Rispetto alle precedenti consultazioni (2015 e il 2016) Infratel registra una "sostanziale assenza di crescita" nelle intenzioni di investimento a 100 Mbps e un calo nelle intenzioni di investimento a 30 Mbps.

Ciò che più risulta interessante del report Infratel è però la pubblicazione dei "dettagli con la copertura al 2020" in ordine alfabetico, che possono essere trovati a questo indirizzo. Qui troviamo le varie province italiane suddivise in file .CSV che racchiudono al loro interno le informazioni sulla copertura al 2020 non solo dei singoli comuni italiani, ma anche dei loro indirizzi con grande precisione. Insomma, se vi state chiedendo se sarete coperti da fibra entro il 2020 (o meglio se gli operatori sono interessati a farlo) quello è il database giusto da consultare!