Fastweb annuncia le offerte Mobile per i nuovi e i vecchi clienti senza distinzione

Dopo le offerte mobili presentate lo scorso maggio con l'eliminazione delle sorprese in bolletta e successivamente con le nuove offerte fisse che aboliscono definitivamente le promo e i costi nascosti, Fastweb presenta la seconda tappa di #nientecomeprima annunciando le novità volte a rinnovare il patto di fiducia e di trasparenza con i propri clienti. In questo caso Fastweb ha deciso di porsi in modo diverso dagli altri concorrenti e di permettere ai clienti, sia quelli nuovi che quelli vecchi, di aderire a qualsiasi offerta. Quindi tutti potranno sottoscrivere una qualunque offerta dell'operatore per il mobile senza la preoccupazione di cercarne di nuove perché non si avranno costi di ingresso, di uscita o di cambio piano.

"L'innovazione e la spinta al cambiamento sono il nostro tratto distintivo da sempre" ha commentato Alberto Calcagno, amministratore delegato di Fastweb. "A maggio abbiamo imboccato la strada della totale trasparenza per le nostre offerte mobili e su questa vogliamo continuare. A fronte di un mercato mobile in cui i costi nascosti, secondo una recente inchiesta giornalistica, ammontano a circa 2 miliardi, pari cioè a circa il 15% del settore, noi rispondiamo con tariffe chiare e semplici eliminando ogni extra costo. E sul fisso abbiamo detto basta alle promo e ai prezzi che lievitano alla fine del periodo. Ma non vogliamo fermarci qui. Con la seconda tappa di #nientecomeprima compiamo un ulteriore passo verso ciò che gli italiani chiedono a gran voce, ovvero sanare una fastidiosa consuetudine consolidata nel mercato mobile che fino a oggi vede fortemente penalizzati i già clienti rispetto ai nuovi limitando le offerte migliori a chi proviene da altri operatori mentre noi vogliamo renderle accessibili a tutti e sempre senza costi, vincoli o penali. Andremo avanti in questa direzione sia sul fisso che sul mobile anche nel 2018 arricchendo di nuovi capitoli la nostra strategia".

A partire dalla giornata di lunedì 20 novembre tutti i clienti Fastweb mobile potranno dunque essere liberi di aderire a nuove offerte del portafoglio mobile dell'operatore in modo del tutto gratuito e veloce. Capitolo importante anche la convergenza per Fastweb e in questo caso l'azienda punta sull'offerta FREEDOM che si rinnova per i clienti nuovi ma anche per i vecchi passando da 6 ad 8GB di traffico dati con minuti e SMS illimitati mantenendo però lo stesso prezzo ossia 9.95€ ogni 4 settimane per tutti coloro che hanno già Fastweb per la linea di casa. "Rimane immutata la possibilità di avere giga illimitati attraverso gli hot spot WOW-FI, l'innovativo servizio di wi-fi condiviso tra la Community dei clienti che oggi è disponibile in più di 800 Comuni d'Italia, per navigare in mobilità senza limiti e senza consumare i Giga inclusi nel proprio abbonamento".

La convergenza arriva anche sul mercato del fisso dove Fastweb applica la strategia del mobile e dunque nessun costo aggiuntivo per i servizi telefonici supplementari come la segreteria o il trasferimento di chiamata che sono già inclusi nel prezzo finale.

L'offerta Fastweb Mobile