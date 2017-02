Fastweb espande la fibra a Milano: 1 Giga in tutta la città entro l'estate

Fastweb nasceva a Milano con la promessa di consegnare al capoluogo lombardo e a tutta Italia reti ultra-veloci basate sulla fibra ottica. La società ha annunciato un nuovo piano di espansione delle sue tecnologie UltraFibra nella città, con la promessa di raggiungere 700 mila abitazioni e imprese con una connessione da un massimo di 1Gbps entro l'estate, una velocità "10 volte superiore" rispetto a quanto permette l'infrastruttura oggi in gran parte della città.

I vantaggi di UltraFibra 1Giga si rifletteranno in un servizio WOW FI più potente: oggi sono circa 100 i punti di accesso Wi-Fi nella città, con la community dei clienti che condividerà una banda ancora superiore in modo che gli altri utenti iscritti al servizio potranno navigare fuori casa senza costi aggiuntivi. Da più di 15 anni Fastweb risponde alle esigenze di connettività rapida dei cittadini milanesi, con il lancio della Fiber to the Home che arrivava proprio a Milano nel 2000.

Nel 2010 la compagnia annunciava l'arrivo dei 100 Megabit, nel 2016 invece la tecnologia Vplus per velocità fino a 200 Megabit per secondo. Le prime connessioni a 1 Giga sono invece arrivate a dicembre dello scorso anno in zona Garibaldi a Milano, ma la compagnia continuerà a lavorare sodo - secondo le promesse - per raggiungere con la sua proposta più rapida "tutte le zone della città". Entro aprile la copertura sarà del 50%, qualche mese dopo tutta la città andrà a 1 Giga.

Per sfruttare al meglio il servizio Fastweb mette a disposizione dei clienti il proprio modem FASTGate e il servizio WOW Fi disponibile in oltre 800 città italiane, a cui si collegano ogni settimana 20 mila persone solo nell'area urbana di Milano, di cui il 70% residenti e il 30% da comuni limitrofi o altre città. A chi si abbona con la rete fissa di Fastweb ed è raggiunto dalla FTTH verranno offerti 12 mesi di UltraFibra a 1Giga gratis, terminati i quali l'esborso aggiuntivo richiesto sarà di 5 Euro.

Se si decide di disattivare il servizio la connessione verrà reimpostata a velocità normali pari a 100 Mbps in download e 50 in upload. Ricordiamo infine che chi è già abbonato a Fastweb con un servizio in fibra può già prenotarsi sul sito MyFastPage per richiedere il passaggio a 1 Giga, con le operazioni che avranno inizio a partire dal mese di maggio.