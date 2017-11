Fastweb Mobile a quota 1 milione di clienti attivi: 'Grazie a trasparenza e semplicità'

Secondo Fastweb Mobile sono sempre in numero maggiore gli utenti che scelgono l'operatore virtuale grazie alla sua trasparenza, alla sua libertà e all'assenza di limiti. Questi sarebbero i tre pilastri ad aver spinto un milione di utenti a registrarsi al servizio e rimanere legati alla società, riuscendo a raggiungere il milione di SIM attive nel giro di "pochissime settimane".

Le nuove offerte dell'operatore sono state lanciate con il claim "Niente sarà più come prima", con la campagna promozionale che ha provocato un'accelerazione negli abbonamenti senza precedenti. La compagnia afferma che negli ultimi tre trimestri il numero di utenti è quadruplicato: nel trimestre chiuso lo scorso 30 settembre la crescita è stata del 57% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il tutto in seguito all'andamento positivo dei mesi precedenti.

Secondo Fastweb è merito anche delle nuove offerte, che l'operatore ha configurato sulla base di quello che considera il bisogno dei consumatori per quanto riguarda "la chiarezza e la trasparenza". La compagnia ha eliminato i classici extra costi che provocano la lievitazione delle offerte al di sopra del valore nominale, con i servizi accessori (come la segreteria, i servizi "richiamami" e il controllo del credito) che sono inclusi nel prezzo divulgato ai clienti.

Fra le caratteristiche base delle offerte Fastweb Mobile troviamo anche l'assenza dello scatto alla risposta, un costo contenuto per minuti e Giga in caso di superamento delle soglie previste nel piano sottoscritto e la possibilità di utilizzare i minuti inclusi nelle offerte per chiamate verso oltre 50 destinazioni internazionali. Con Fastweb Mobile si può anche sfruttare la rete di hotspot WoW Fi sparsi in tutta Italia, all'interno di più di 800 comuni aderenti all'iniziativa.

In aggiunta al traguardo raggiunto, Fastweb ha fatto notare che sta avviando le sperimentazioni per l'installazione delle reti e dei servizi in 5G, iniziando da Roma, Bari e Matera con la partecipazione di 52 imprese ed enti locali, nazionali e internazionali. Ricordiamo infine che Fastweb Mobile è un operatore virtuale, quindi non dispone di una rete propria ma sfrutta quella offerta da un'altra azienda di telecomunicazioni, in questo caso quella di TIM.